Великобританія оголосила, що виділить 20,1 мільйона доларів для потреб України, зокрема для тих, хто постраждав від підриву російськими окупантами Каховської ГЕС.

Джерело: Aljazeera

Міністерство закордонних справ, у справах Співдружності та розвитку Великої Британії повідомило в заяві, що ця сума піде на допомогу цивільному населенню, включаючи 32 000 осіб, які безпосередньо постраждали від повені, для переміщених осіб, а також тих, хто знаходиться на лінії фронту.

Крім того, Великобританія постачатиме рятувальні човни, фільтри для води та водяні помпи. Згідно з планом, обладнання прибуде в Україну наступного тижня.