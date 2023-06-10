Джерело: Aljazeera
Міністерство закордонних справ, у справах Співдружності та розвитку Великої Британії повідомило в заяві, що ця сума піде на допомогу цивільному населенню, включаючи 32 000 осіб, які безпосередньо постраждали від повені, для переміщених осіб, а також тих, хто знаходиться на лінії фронту.
Крім того, Великобританія постачатиме рятувальні човни, фільтри для води та водяні помпи. Згідно з планом, обладнання прибуде в Україну наступного тижня.
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