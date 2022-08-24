Україна отримає мікродрони на близько 90 млн норвезьких крон (9,3 млн доларів). Безпілотники Black Hornet спільно нададуть Норвегія та Велика Британія.

Про це повідомило Міноборони Норвегії.

Мікродрони корисні для розвідки та ідентифікації цілей. Разом з ними нададуть запчастини та транспорт, а також навчання у користуванні ними.

Британський фонд профінансував програму. До неї долучилася Норвегія, котра надала 400 млн норвезьких крон. Безпілотники розробили в Норвегії. Вони є на озброєнні союзних країн, зокрема США та Великої Британії.

Міністр оборони Норвегії Бьорн Арілд Грам зазначив, що Black Hornet простий в експлуатації та надійний. У залежності від умов його важко виявити. Мікродрони підходять для ведення бойових дій в міських умовах.

До них придбають систему захисту від дронів. Вона коштуватиме близько 100 мільйонів норвезьких крон. Для захисту обрали систему Nightfighter від британської SteelRock Technologies.

Вона працює рахунком ефективного глушіння. Steelrock Nightfighter підходять для захисту невеликих патрулів, артилерійських позицій та інших ресурсів. Голова Міноборони Великої Британії вважає, що мікродрони нададуть ЗСУ перевагу у боротьбі проти окупантів.