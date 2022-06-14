Завершується навчання українських військових використанню німецьких гаубиць Panzerhaubitze 2000. Це дасть змогу застосовувати артилерійське озброєння в Україні.

Про це повідомляє міжнародне інформаційне агентство Reuters.

За словами міністерки оборони Німеччини Крістін Ламбрехт, навчання українських військових використанню німецьких гаубиць Panzerhaubitze 2000 вже завершується, і незабаром зброю можна буде використовувати на полі бою.

Перші гаубиці передадуть Україні вже найближчим часом. Дату та маршрут транспортування очільниця МО Німеччини не назвала з міркувань безпеки.

Як відомо, Panzerhaubitze 2000 — є одним із найпотужніших видів німецького озброєння, який може вражати цілі на відстані 40 км.

Також Ламбрехт закликала Захід передавати Україні кращу артилерію та в більшій кількості. Це пов’язано з тим, що в українських військових закінчуються боєприпаси для наявного арсеналу зброї, що зберігся з радянських часів.

Партнери обіцяли Україні озброєння за стандартами НАТО, однак для розгортання такої зброї потрібен час.

Водночас Київ неодноразово наголошував, що Берлін відправляє озброєння надто повільно в той час, як конфлікт став війною на виснаження.