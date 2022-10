Про це глава МОУ поінформував у Twitter.

Міністр висловив вдячність італьському уряду та окремо міністру оборони Лоренцо Гуеріні за надання нового пакету військової допомоги, “який допоможе значно підвищити нашу обороноздатність від російської агресії”.

Резніков зазначив, що Україна високо цінує підтримку країни.

We are very grateful to 🇮🇹 Government and Minister @guerini_lorenzo for providing the new package of military assistance to 🇺🇦, that will help us to significantly enhаnce our defence capabilities against russian aggression.

Ukraine highly appreciates your support!

— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) October 17, 2022