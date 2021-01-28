Українцям не варто очікувати на отримання широкого доступу до вакцини проти коронавірусу до 2023 року.

Про це свідчать останні дані The Economist Intelligence Unit (EIU).

Спеціалісти проаналізували інформацію про очікуваний прогрес вакцинації проти коронавірусу у країнах-членах Європейського Союзу. При цьому враховувалися дані контрактів постачання, обмеження, відсоток людей, які відмовляються від вакцинації, населення та кількість медичного персоналу у країнах.

Таким чином було сформовано аналітичний звіт, у якому стверджується, що 85% країн, що розвиваються, будуть позбавлені можливості почати масову вакцинацію протягом найближчих двох років. Серед цих країн й Україна.

Разом з Україною до 2023 року широкого доступу до COVID-вакцин не матимуть Болівія, Парагвай, Венесуела, Нікарагуа, Гондурас та більшість країн Африки.

“Деякі з цих країн, особливо бідніші з великою кількістю молодого населення, можуть втратити мотивацію до розповсюдження вакцин, особливо у разі, якщо хвороба швидко поширюватиметься або витрати, пов’язані з її доставленням, виявляться надто високими”, – заявила голова департаменту прогнозів EIU Агате Демаре.

Країни, що розвиваються, здебільшого очікують на постачання вакцин через COVAX. Однак ці постачання будуть сповільненими та залежатимуть від перебігу вакцинації у розвинених країнах.

Попри початок вакцинації у розвинених країнах світу, потрібен деяких час для процесу масової імунізації.

The Economist також зазначає, що деякі заможні країни замовити занадто велику кількість вакцини. При цьому вартість програми масової імунізації для країн, що розвиваються, досі не регулюється.

Згідно з прогнозом видання, більшість заможних держав вакцинують пріоритетні групи населення до кінця березня, а решта держав зробить це до кінця червня. Цей процес має покращити світові економічні перспективи вже з другої половини 2021 року.

Процес масової вакцинації у багатьох країнах із середнім рівнем достатку, зокрема у Китаї та Індії, може розтягнутися до кінця 2022 року.

Також видання наголосило на явищі “вакцинної дипломатії”. Зокрема, йдеться про те, що Росія та Китай розгортають виробництво своїх вакцин за межами країн, просуваючи політичні інтереси.

“Під час поширення вакцини і Росія, і Китай намагатимуться застосувати транзакційний підхід, використовуючи вакцини проти коронавірусу як розмінну монету для просування своїх стратегічних інтересів”, – каже Демаре.