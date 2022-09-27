Системи протиповітряної оборони IRIS-T виготовляють спеціально для України, тож їх немає на озброєнні німецької армії.

Про це розповіла амбасадорка Німеччини в Україні Анка Фельдгузен в інтерв’ю “Європейській правді”.

“Бундесвер їх не має. Не знаю, чи я правильно відповім, але ми перебуваємо всередині НАТО, і протиповітряна оборона ніби навколо нас. Коли я була у Польщі, я бачила всі ці зенітні ракетні комплекси Patriot та інші, у Німеччині я їх ніколи не бачила”, – сказала Фельдгузен.

За її словами, першу систему, ймовірно, буде поставлено вже у жовтні, другу – до кінця року, а ще дві – вже наступного року.

“Їх зараз виробляють, і я дуже сподіваюсь, що друга буде до кінця року, а решта – наступного року. Це залежить не від політичної волі, там рішення чітко прийнято. Це найновіші системи, але ланцюг постачання для виробництва ускладнений”, – розповіла Анка Фельдгузен.

Також вона наголосила, що немає жодної політичної проблеми щодо надання Україні озброєння, питання полягає лише у виробництві та ланцюгу постачання.

Варто зазначити, що нещодавно Німеччина надала Україні шість зенітних установок “Gepard”. Також німці надали українській армії шість тисяч боєприпасів для цих установок та три тисячі снарядів калібру 155-мм.

Водночас федеральний уряд планує надати чотири самохідні гаубиці з боєкомплектом, дві реактивні системи залпового вогню MARS II з боєприпасами, 50 автомобілів MRAP DINGO та “зимовий пакет”, до якого входить термобілизна, генератори, намети та харчування.

Довідка. IRIS-T SLM — зенітний ракетний комплекс середнього радіуса дії розробки німецької компанії Diehl Defence. Призначений для знищення літаків, вертольотів, безпілотних літальних апаратів, крилатих та балістичних ракет. Комплекс має оглядову РЛС на 360 градусів, здатен вести одночасний обстріл декількох цілей за будь-яких погодних умов. Також комплекс може під’єднувати додаткові пускові установки залежно від потреб. У стандартній комплектації – РЛС, пункт управління та пускові установки разом із ракетами здатні уражати цілі на відстані до 40 км.