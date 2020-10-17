Наступного тижня в Україні з’являться точні тести на COVID-19, які здатні за лічені хвилини виявити вірус в організмі людини без застосування спеціального лабораторного обладнання.

Про це повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко в інтерв’ю Радіо Свобода.

Ці тести були визнані Всесвітньою організацією охорони здоров’я та рекомендовані для масового тестування. Держава вже домовилася про закупку таких тест-систем.

“Ми робимо все можливе, щоб найближчим часом на наступному тижні в Україні вже з’явилися ці тести, які будуть безкоштовні для людей, можуть тестуватися сімейним лікарем, мобільною бригадою”, – зазначив він.

За словами Ляшка, такий тест здатен показати точний результат вже за 15-30 хвилин. Його точність така ж, як у стандартного ПЛР-тесту.