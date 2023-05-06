Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров’я України.
Кабінет міністрів України схвалив проєкт Агентської угоди про реалізацію японської грантової допомоги. Угода укладатиметься між урядом України і компанією Crown Agents Japan Limited.
Очільник МОЗ Віктор Ляшко подякував Японії, а також зазначив, що цей грант від Японії дозволить забезпечити ще більше українських лікарів і лікарень сучасним медичним обладнанням, а отже, зробити якісну медичну допомогу українським пацієнтам доступнішою.
За його словами, система охорони здоровʼя є однією з найбільш постраждалих від війни – повномасштабне вторгнення РФ створило неабияке навантаження на неї. Відтак станом на сьогодні повністю зруйновано 177 об’єктів закладів охорони здоров’я, пошкоджено – 1433.
“Уже більше ніж рік Україні разом із партнерами вдається забезпечити безперебійне функціонування лікарень навіть поблизу лінії фронту. Працюємо над тим, щоби не просто відновити пошкоджене, а відбудувати краще”, – підсумував міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.
- Мінцифра, Держспецзв’язку та Міністерство цифровізації Японії підписали тристоронній меморандум про співпрацю у сфері цифрової трансформації.
- Японія готова підтримати гуманітарне розмінування в Україні та розглянути можливість делегувати до наглядової ради Центру гуманітарного розмінування свого представника.
- Міністр фінансів Японії Сунічі Судзукі підтвердив наміри уряду Японії спрямувати в Україну 3,5 млрд доларів США прямої бюджетної підтримки протягом 2023 року.