Японія надасть Україні грантову допомогу у розмірі 300 млн японських єн (еквівалент майже 80 млн грн) для придбання спеціального обладнання, а саме ендоскопів, для українських медзакладів.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров’я України.

Кабінет міністрів України схвалив проєкт Агентської угоди про реалізацію японської грантової допомоги. Угода укладатиметься між урядом України і компанією Crown Agents Japan Limited.

Очільник МОЗ Віктор Ляшко подякував Японії, а також зазначив, що цей грант від Японії дозволить забезпечити ще більше українських лікарів і лікарень сучасним медичним обладнанням, а отже, зробити якісну медичну допомогу українським пацієнтам доступнішою.

За його словами, система охорони здоровʼя є однією з найбільш постраждалих від війни – повномасштабне вторгнення РФ створило неабияке навантаження на неї. Відтак станом на сьогодні повністю зруйновано 177 об’єктів закладів охорони здоров’я, пошкоджено – 1433.

“Уже більше ніж рік Україні разом із партнерами вдається забезпечити безперебійне функціонування лікарень навіть поблизу лінії фронту. Працюємо над тим, щоби не просто відновити пошкоджене, а відбудувати краще”, – підсумував міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.