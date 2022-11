Про це повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Вона нагадала, що у 2023 році Єврокомісія плану виділити Україні кошти на суму 18 млрд євро. Ц суму буде розділено на 12 виплат, які щомісяця передаватимуть Києву.

“Для термінового ремонту та швидкого відновлення, що веде до успішної реконструкції. Ми будемо підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно”, — написала президентка Єврокомісії.

The @EU_Commission is disbursing a further €2.5 billion for Ukraine.

We are planning €18 billion for 2023, with funding disbursed regularly.

For urgent repairs and fast recovery leading to a successful reconstruction.

We will keep on supporting 🇺🇦 for as long as it takes. pic.twitter.com/X2bVI5PKe9

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) November 22, 2022