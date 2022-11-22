Про це повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Вона нагадала, що у 2023 році Єврокомісія плану виділити Україні кошти на суму 18 млрд євро. Ц суму буде розділено на 12 виплат, які щомісяця передаватимуть Києву.

“Для термінового ремонту та швидкого відновлення, що веде до успішної реконструкції. Ми будемо підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно”, — написала президентка Єврокомісії.

Варто зауважити, що раніше Європейська комісія представила пропозицію, яка стосується надання Україні 18 млрд євро. Макрофін допоможе покрити частину дефіциту бюджету наступного року.

Цей пакет фінансової допомоги від Євросоюзу значною мірою закриватиме потреби України у фінансуванні на наступний рік.