Італія надасть Україні фінансову допомогу у вигляді позики на суму 200 мільйонів євро.

Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів України.

12 липня 2022 року Кабінет Міністрів України прийняв постанову “Про здійснення державних зовнішніх запозичень у 2022 році шляхом залучення кредиту від уряду Італійської Республіки в особі міністра економіки та фінансів Італійської Республіки” про залучення безвідсоткового кредиту від Італії на суму до 200 млн євро через адміністративний рахунок Міжнародного валютного фонду (МВФ).

Відповідно до цієї постанови, кошти будуть перераховані до державного бюджету України на фінансування заробітних плат педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти.

Щодо умов позики, то кредит надається на 15 років з урахуванням пільгового періоду відстрочення його погашення строком на 7,5 року. Відсотки за користування кредитом не будуть нараховуватися.

Окрім цього, 9 липня стало відомо, що міжнародні партнери нададуть Україні безповоротний грант на суму 1,7 мільярда доларів. Ці кошти Україна отримає від Цільового фонду одного донора, створеного Міжнародним банком реконструкції та розвитку (МБРР), Міжнародною асоціацією розвитку та USAID. Кошти будуть спрямовані для покриття витрат державного бюджету на оплату медичних послуг за програмою медичних гарантій.