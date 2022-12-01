“Прийшла зима, боротьба за територію України триває. Тому разом з Естонією та Норвегією Нідерланди передають Україні мобільний польовий шпиталь. Цей польовий шпиталь допоможе рятувати життя людей поблизу лінії фронту”, — написала Оллонґрен.

Відділення інтенсивної терапії розраховане на чотири ліжка. Всередині є монітори, дефібрилятори та інше обладнання. Одночасно в операційній можуть працювати не більше семи осіб.

Естонія надасть контейнери, а фінансовий внесок зроблять Нідерланди та Норвегія. Фахівці з Естонії будуть навчати українських спеціалістів використовувати польовий госпіталь. Також Нідерланди забезпечують підтримку.

Ще країни планують передати вісім військових машин для транспортування поранених.