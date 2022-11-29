Україні передадуть 14 безпілотних наземних апаратів (UGV) THEMIS. Їх використовують для перевезення поранених та розчищення маршрутів рух.

Про це повідомили на сайті естонської компанії.

Половина транспортних засобів буде призначена для евакуації поранених. Техніку мають доставити в Україну до кінця цього року.

Іншу половину доставлять у другому кварталі 2023 року. Техніка буде налаштована на проходження маршруту з корисним навантаженням від французького виробника оборонної техніки CNIM Systèmes Industriels.

Європейський розробник робототехніки та автономних систем Milrem Robotics і німецька оборонна компанія Krauss-Maffei Wegmann (KMW) уклади щодо цього контракт. Міноборони Німеччини профінансує закупівлю наземних безпілотників.

Директор з оборонних досліджень і розробок Milrem Robotics Юрі Паюсте пояснив, що евакуація поранених і розчищення маршруту два трудомісткі види діяльності. Такі процеси вимагають залучення кількох людей, які залишаються під постійною загрозою ворожого вогню.

“Автоматизація цих завдань за допомогою безпілотних транспортних засобів зменшує цю небезпеку та дозволяє більшій кількості військових залишатися в безпечній зоні або виконувати більш важливі завдання”, — сказав Юрі Паюсте.

Компанія зазначила, що Milrem Robotics передавала українській благодійній організації один THeMIS для евакуації поранених. За їхніми даними, техніка виявилася цінним активом.

THeMIS від Milrem Robotics є багатоцільовим гусеничним транспортним засобом. Безпілотник можна оснащувати різними системами. Він має камери, які здатні перевіряти небезпечні зони, щоб не піддавати небезпеці військових.

THeMIS можна управляти за допомогою пульта дистанційного керування. Ще техніку можна запрограмувати на самостійне переміщення між різними точками. Комплекс може розвинути швидкість до 25 км/год.