Німеччина надасть Україні грант на 200 мільйонів євро для підтримки внутрішньо переміщених осіб.

Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів України.

Міністр фінансів України Сергій Марченко провів робочу зустріч з амбасадоркою Німеччини в Україні Анкою Фельдгузен. Під час зустрічі Сергій Марченко підписав окрему угоду до грантової угоди в межах Програми підтримки стійкості внутрішньо переміщених осіб (ВПО) в Україні.

Відтак, Україна отримає грант в обсязі 200 млн євро для покриття витрат з виплати допомоги на проживання внутрішньо переміщених осіб. Кошти перерахують до державного бюджету України вже найближчим часом.

“Вдячний уряду Німеччини та команді Кредитної установи для відбудови за надзвичайну підтримку у цей визначний для України історичний період. 200 млн євро грантових коштів допоможуть уряду України і надалі підтримувати осіб та сім’ї, які в результаті російської військової агресії вимушені залишати свої домівки та тимчасово виїхати в більш безпечні регіони України”, – наголосив Сергій Марченко.

Своєю чергою, Анка Фельдгузен запевнила, що Німеччина й надалі буде підтримувати зусилля України у боротьбі Росією.

Крім того, сторони обговорили стан фінансової та економічної системи України, а також інші проєкти, які реалізуються за підтримки уряду Федеративної Республіки Німеччина та KfW.

За словами Сергія Марченка, з початку повномасштабної війни РФ проти України від Німеччини залучено 1,5 млрд євро з урахуванням гранту на 200 млн євро.