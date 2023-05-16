Про це глава держави сказав у відеозверненні.

За словами Зеленського, Німеччина висловила готовність підтримувати Україну в довгостроковій перспективі. “Для цього країна виділила 11 мільярдів євро, які будуть скеровані суто на оборону. До того ж, Німеччина бере участь у Європейському фонді миру, який посилює наш захист,” – сказав він.

Також очільник країни висловив подяку Великій Британії за її готовність навчати українських пілотів.

Як повідомляли #Букви, Велика Британія влітку розпочне навчання українських пілотів, а вже зараз обговорює з іншими країнами можливість передачі Україні винищувачів F-16. Ця ініціатива покликана підтримати зусилля України у процесі створення нових українських Військово-повітряних сил, оснащених винищувачами F-16, що відповідають стандартам НАТО.

“Працюємо над створенням коаліції для тренування пілотів на сучасних західних літаках. Британія – так, Польща – так, і я впевнений, що невдовзі підключаться й інші партнери. Ми продовжуємо працювати й над коаліцією винищувачів”, – наголосив Зеленський.

15 травня президент Франції Емманюель Макрон заявив, що країна відкрита для підготовки українських пілотів-винищувачів. Крім того, у межах нового пакету допомоги для України Франція передасть ракети великої дальності.

Глава держави подякував Німеччині за найбільший оборонний пакет – на 2 мільярди 700 мільйонів євро. До нього входять системи ППО IRIS-T різних модифікацій, ракети до них, гармати, боєприпаси та бронетехніка.

Варто зазначити, що Велика Британія спорядить Україні сотні ракет протиповітряної оборони та безпілотників на додаток до вже постачених крилатих ракет Storm Shadow, про які було оголошено минулого тижня.

Додамо, прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак запевнив, що під час поїздок цього тижня до Японії та Ісландії просуватиме посилення підтримки України на тлі повномасштабного вторгнення РФ.

Зауважимо, що поїздки президента України Володимира Зеленського до Великої Британії, Німеччини, Франції та Італії продемонстрували зміну політичного ландшафту щодо підтримки Києва, оскільки зростає занепокоєння щодо підтримки США в умовах наближення президентських виборів.

Володимиру Зеленському пообіцяли надати мільярди доларів нової військової допомоги під час туру європейськими країнами, що відображає разючу зміну політичного ландшафту: адже Європа відіграє дедалі відчутнішу та ключову роль в озброєнні України для її очікуваного контрнаступу.