Про це повідомило польське Polskie Radio.

Обладнанням можливо забезпечити три артилерійські дивізіони. Військові Польщі вже завершили навчання ста українських артилеристів. Тепер ЗСУ має на озброєнні не менше 24 західних самохідних гарматних установок.

Раніше від Франції Україна отримала шість установок аналогічного типу під назвою “Цезар”. Своєю чергою Німеччина і Нідерланди заявили про передачу в цілому 12 одиниць. Проте Берлін казав, що невідомо, коли прибуде техніка через навчання екіпажів управлінню своїми Panzerhaubitzen 2000.

На озброєнні Польщі вже кілька років перебувають самохідні гаубиці KRAB. Їх вироблять за корейською ліцензією. Гаубиці компанії Huta Stalowa Wola мають 155-мм гармати, які зроблені як модифікація британського озброєння. Техніка здатна стріляти на 40 кілометрів з базовими боєприпасами шість разів на хвилину.