Про це повідомило польське Polskie Radio.
Обладнанням можливо забезпечити три артилерійські дивізіони. Військові Польщі вже завершили навчання ста українських артилеристів. Тепер ЗСУ має на озброєнні не менше 24 західних самохідних гарматних установок.
Раніше від Франції Україна отримала шість установок аналогічного типу під назвою “Цезар”. Своєю чергою Німеччина і Нідерланди заявили про передачу в цілому 12 одиниць. Проте Берлін казав, що невідомо, коли прибуде техніка через навчання екіпажів управлінню своїми Panzerhaubitzen 2000.
На озброєнні Польщі вже кілька років перебувають самохідні гаубиці KRAB. Їх вироблять за корейською ліцензією. Гаубиці компанії Huta Stalowa Wola мають 155-мм гармати, які зроблені як модифікація британського озброєння. Техніка здатна стріляти на 40 кілометрів з базовими боєприпасами шість разів на хвилину.
- Нагадаємо, з 1 червня у Польщі зміняться правила видачі безплатних квитків українцям для поїздок. Варто зазначити, що пасажири з України матимуть можливість безплатного проїзду лише на маршрутах з та до наступних міст: Хелм, Дорогуськ, Люблін, Грубешів, Перемишль, Загуж, Ярослав та Жешув.
- Також росіяни у соцмережах почали поширювати дописи про те, що польський президент Анджей Дуда нібито є українцем за походженням, а його дідусем був Михайло Дуда – український націоналіст та командир Української Повстанської Армії (УПА).
- Зокрема Польща розірвала угоду на постачання російського газу, яка мала завершитися наприкінці 2022 року. Контракт діяв з 1993 року.
- Раніше Україна отримала від Польщі 20 вагонів з електрообладнанням. Польські компанії спрямували допомогу на відновлення енергетичної інфраструктури.