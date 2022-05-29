Про це повідомило польське Polskie Radio.

Обладнанням можливо забезпечити три артилерійські дивізіони. Військові Польщі вже завершили навчання ста українських артилеристів. Тепер ЗСУ має на озброєнні не менше 24 західних самохідних гарматних установок.