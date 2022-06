Про це у своєму Twitter-акаунті написав міністр оборони Словаччини Яро Над.

За його словами, контракт між країнами про постачання гаубиць Zuzana2 підписано у четвер, 2 червня.

Вже найближчим часом Україна отримає 8 гаубиць.

Словацький урядовець подякував міністру оборони України Олексію Резнікову та представникам міноборони Словаччини, які долучились до підписання контракту.

Glad to confirm that contract for #Zuzana2 howitzers for #Ukraine was signed – 8 pieces will be delivered to #Ukraine. Thanks to 🇺🇦 MoD @oleksiireznikov for his personal involvement, also #KonstructaDefence & colleagues at @mosr_official. #StandWithUkraine @NATO @Slovakia_NATO pic.twitter.com/yIBvpAqIcK

— Jaro Nad (@JaroNad) June 2, 2022