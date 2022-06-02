Україна та Словаччина підписали контракт на постачання гаубиць Zuzana2. За умовами контракту, Україна отримає 8 таких самохідних артилерійських установок.

Про це у своєму Twitter-акаунті написав міністр оборони Словаччини Яро Над.

За його словами, контракт між країнами про постачання гаубиць Zuzana2 підписано у четвер, 2 червня.

Вже найближчим часом Україна отримає 8 гаубиць.

Словацький урядовець подякував міністру оборони України Олексію Резнікову та представникам міноборони Словаччини, які долучились до підписання контракту.

ДОВІДКА: Zuzana2 – самохідна артилерійська установка з гарматою калібром 155 мм.

Як і попередні зразки, САУ Zuzana2 побудована на колісному шасі TATRA 8×8. Машина оснащена 155-мм гаубицею з довжиною ствола у 52 калібри та максимальною дальністю стрільби 41 км.

Маса самохідки 32 т, екіпаж складається з чотирьох осіб. Автоматична система заряджання дозволяє здійснювати 6 пострілів за хвилину або 16 пострілів за 3 хвилини.