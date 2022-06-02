Про це у своєму Twitter-акаунті написав міністр оборони Словаччини Яро Над.
За його словами, контракт між країнами про постачання гаубиць Zuzana2 підписано у четвер, 2 червня.
Вже найближчим часом Україна отримає 8 гаубиць.
Словацький урядовець подякував міністру оборони України Олексію Резнікову та представникам міноборони Словаччини, які долучились до підписання контракту.
Glad to confirm that contract for #Zuzana2 howitzers for #Ukraine was signed – 8 pieces will be delivered to #Ukraine. Thanks to 🇺🇦 MoD @oleksiireznikov for his personal involvement, also #KonstructaDefence & colleagues at @mosr_official. #StandWithUkraine @NATO @Slovakia_NATO pic.twitter.com/yIBvpAqIcK
— Jaro Nad (@JaroNad) June 2, 2022
ДОВІДКА: Zuzana2 – самохідна артилерійська установка з гарматою калібром 155 мм.
Як і попередні зразки, САУ Zuzana2 побудована на колісному шасі TATRA 8×8. Машина оснащена 155-мм гаубицею з довжиною ствола у 52 калібри та максимальною дальністю стрільби 41 км.
Маса самохідки 32 т, екіпаж складається з чотирьох осіб. Автоматична система заряджання дозволяє здійснювати 6 пострілів за хвилину або 16 пострілів за 3 хвилини.
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