Про це повідомляє кореспондент “Радіо Свобода” Рікард Юзвяк в Twitter.

Європейська комісія має розглянути заявку України на кандидата в члени ЄС уже у червні. Відповідь щодо другої частини анкети очікують у середині травня.

Після отримання анкети Єврокомісія оцінить чи відповідає Україна вимогам. Ймовірно вона порекомендує статус кандидата в ЄС Єврораді в червні.