Про це повідомляє кореспондент “Радіо Свобода” Рікард Юзвяк в Twitter.
Європейська комісія має розглянути заявку України на кандидата в члени ЄС уже у червні. Відповідь щодо другої частини анкети очікують у середині травня.
Після отримання анкети Єврокомісія оцінить чи відповідає Україна вимогам. Ймовірно вона порекомендує статус кандидата в ЄС Єврораді в червні.
“Велике питання полягає в тому, чи будуть тоді згодні всі 27 держав-членів”, – зазначив журналіст.
- Нагадаємо, що Україна відправила до Європейської комісії першу частину анкети. Документ, який необхідний для набуття статусу кандидата у члени в ЄС, оформили за тиждень.
- Напередодні Україна заповнила увесь опитувальник для вступу до Європейського Союзу, який голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн передала під час візиту до Києва президенту України Володимиру Зеленському.
- В Італії підтримали вступ України в Європейський Союз. Прем’єр-міністр Маріо Драгі відреагував на звернення українського президента Володимира Зеленського до їхнього парламенту.
- Європейський Союз розпочав процедуру розгляду заявки України на членство в блоці. На засіданні Ради ЄС із закордонних справ будуть обговорювати ситуацію в Україні.
- Рада Європи визнала прагнення України вступити у ЄС та закликала Єврокомісію надати висновки щодо відповідних заяв.