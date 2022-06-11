Очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час спільного виступу з президентом України Володимиром Зеленським повідомила про надання висновку щодо вступу України в ЄС до кінця наступного тижня.

Про це повідомило британське видання The Guardian.

Відомо, що очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн відвідала Київ. Це її другий візит з початку повномасштабного вторгнення Росії до України у лютому.

Під час спільного пресбрифінгу з президентом України Володимиром Зеленським голова Європейської комісії заявила, що висновок виконавчої влади ЄС щодо запиту України на вступ до Євросоюзу буде готовий до кінця наступного тижня.

Також вона додала, що рекомендувати Україну як кандидатку в члени ЄС – лише попередній крок. Після цього всі 27 країн-членкинь Євросоюзу мають обговорити це питання та винести спільне рішення. Також після набуття Україною статусу кандидатки необхідно буде обговорити здійснення реформ в державі.

“Ви багато зробили для зміцнення верховенства права, але все ще потрібно провести реформи, наприклад, для боротьби з корупцією”, – наголосила Урсула фон дер Ляєн під час виступу.