До державного бюджету України надійшли грантові кошти у розмірі 1,25 млрд доларів від Сполучених Штатів Америки.

Про це інформує пресслужба Міністерства фінансів України.

Фінансування надано через Цільовий фонд Світового банку у межах четвертого додаткового фінансування для проєкту “Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні” (PEACE).

За даними Мінфіну, від початку повномасштабного вторгнення РФ, Україна отримала від Сполучених Штатів Америки близько 16,7 млрд доларів США у формі грантів.

Кошти від США буде спрямовано на забезпечення пенсійних виплат, окремих програм державної соціальної допомоги (виплати ВПО), зарплат працівників охорони здоров’я та виплат співробітникам ДСНС.

“Партнерство з США та командою Світового банку під час війни дозволяє уряду України фінансувати першочергові соціальні видатки у повному обсязі. Водночас допомога у формі грантів не збільшує боргове навантаження та сприяє стабілізації фінансової системи”, – зазначив міністр фінансів України Сергій Марченко.

У відомстві зауважили, що на сьогодні в Україні впроваджується спільний з Міжнародним банком реконструкції та розвитку (МБРР) та Міжнародною асоціацією розвитку (МАР) проєкт “Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні” на загальну суму 16,5 млрд доларів США та 1,4 млрд євро (позики МБРР, кредити МАР, гранти Цільового фонду багатьох донорів).