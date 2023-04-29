Про це інформує пресслужба Міністерства фінансів України.
Фінансування надано через Цільовий фонд Світового банку у межах четвертого додаткового фінансування для проєкту “Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні” (PEACE).
За даними Мінфіну, від початку повномасштабного вторгнення РФ, Україна отримала від Сполучених Штатів Америки близько 16,7 млрд доларів США у формі грантів.
Кошти від США буде спрямовано на забезпечення пенсійних виплат, окремих програм державної соціальної допомоги (виплати ВПО), зарплат працівників охорони здоров’я та виплат співробітникам ДСНС.
“Партнерство з США та командою Світового банку під час війни дозволяє уряду України фінансувати першочергові соціальні видатки у повному обсязі. Водночас допомога у формі грантів не збільшує боргове навантаження та сприяє стабілізації фінансової системи”, – зазначив міністр фінансів України Сергій Марченко.
У відомстві зауважили, що на сьогодні в Україні впроваджується спільний з Міжнародним банком реконструкції та розвитку (МБРР) та Міжнародною асоціацією розвитку (МАР) проєкт “Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні” на загальну суму 16,5 млрд доларів США та 1,4 млрд євро (позики МБРР, кредити МАР, гранти Цільового фонду багатьох донорів).
- 29 березня до державного бюджету України надійшли грантові кошти у розмірі 1 млрд 253 млн доларів від Сполучених Штатів Америки.
- Україна отримала грант у розмірі 2 мільярди доларів від Сполучених Штатів Америки через Цільовий фонд Світового банку.
- До державного бюджету надійшла перша частина гранту від США через Цільовий фонд Світового банку у розмірі 1,5 мільярда доларів.