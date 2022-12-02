До державного бюджету надійшла перша частина гранту від США через Цільовий фонд Світового банку у розмірі 1,5 мільярда доларів.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

Зазначається, що це перший транш грантових коштів з 4,5 мільярда доларів, які надали американці через Цільовий фонд Світового банку у межах проєкту “Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні”.

Залучені грантові кошти від Цільового фонду багатьох донорів спрямують на виплату пенсій та окремих програм державної соцдопомоги, як оплата житлово-комунальних послуг, підтримка малозабезпечених сімей, людей з інвалідністю, внутрішньо переміщених осіб, а також на оплату медичних послуг за програмою медичних гарантій тощо.

ДОВІДКА: 25 листопада міністр фінансів України та Регіональний директор Світового банку у справах Східної Європи підписали угоду про надання Україні гранту у розмірі 4,5 млрд доларів, які буде спрямовано на забезпечення пенсійних виплат та окремих програм державної соціальної допомоги.