Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.
Зазначається, що це перший транш грантових коштів з 4,5 мільярда доларів, які надали американці через Цільовий фонд Світового банку у межах проєкту “Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні”.
Залучені грантові кошти від Цільового фонду багатьох донорів спрямують на виплату пенсій та окремих програм державної соцдопомоги, як оплата житлово-комунальних послуг, підтримка малозабезпечених сімей, людей з інвалідністю, внутрішньо переміщених осіб, а також на оплату медичних послуг за програмою медичних гарантій тощо.
ДОВІДКА: 25 листопада міністр фінансів України та Регіональний директор Світового банку у справах Східної Європи підписали угоду про надання Україні гранту у розмірі 4,5 млрд доларів, які буде спрямовано на забезпечення пенсійних виплат та окремих програм державної соціальної допомоги.
- Україна та Японія підписали угоду про надання уряду України гранту непроєктного типу на закупівлю критично важливого обладнання для лікарень. Відтак на рахунок Міністерства охорони здоров’я України вже перераховано понад 2 мільйони доларів (300 мільйонів японських єн), котрі найближчим часом будуть спрямовані на закупівлю необхідного обладнання та матеріалів.
- Від початку повномасштабного російського вторгнення Україна отримала від міжнародних донорів майже $22 млрд фінансової допомоги. Однак ця сума могла бути вдвічі більшою, з огляду на заяви найбільших донорів.