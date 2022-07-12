Україна отримала $1,7 мільярда від Цільового фонду Світового банку

Про це повідомив Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль у Twitter.

Грант залучатимуть на безоплатній та безповоротній основі у державний бюджет України. Кошти спрямують на оплату медичних послуг за програмою медичних гарантій.

За останні два тижні це вже другий грант від США. Всього надійшло 3 млрд доларів: “Дякуємо США та президенту Джо Байденму за таку неймовірну підтримку”, — написав Шмигаль.

Зауважимо, що фонд створений Міжнародним банком реконструкції та розвитку, Міжнародною асоціацією розвитку та USAID.

1,7 млрд доларів грантової допомоги надійшло до українського бюджету від Цільового фонду @WorldBank та @USAID. Це вже другий грант США за останні два тижні, всього сума допомоги склала 3 млрд доларів. Дякуємо США та @POTUS за таку неймовірну підтримку. — Denys Shmyhal (@Denys_Shmyhal) July 12, 2022

ДОВІДКА. Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) — незалежне агентство федерального уряду США. Відповідає за невійськову допомогу США іншим країнам. До основних напрямів роботи Агентства входять підтримка торгівлі, сільського господарства, економічного зростання, охорони здоров’я, екстрена гуманітарна допомога, сприяння у запобіганні конфліктам та підтримка демократії в понад 100 країнах світу.

Міжнародний банк реконструкції та розвитку (МБРР) — одна з п’яти інституцій Групи Світового банку, заснована в 1945 році. Найбільший кредитор проєктів розвитку в країнах, що розвиваються із середнім рівнем доходів на душу населення. 188 країн є учасниками банку, Україна — учасник з 1992 р.