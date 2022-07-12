Україна отримала $1,7 мільярда від Цільового фонду Світового банку

Про це повідомив Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль у Twitter.
Грант залучатимуть на безоплатній та безповоротній основі у державний бюджет України. Кошти спрямують на оплату медичних послуг за програмою медичних гарантій.
За останні два тижні це вже другий грант від США. Всього надійшло 3 млрд доларів: “Дякуємо США та президенту Джо Байденму за таку неймовірну підтримку”, — написав Шмигаль.
Зауважимо, що фонд створений Міжнародним банком реконструкції та розвитку, Міжнародною асоціацією розвитку та USAID.
1,7 млрд доларів грантової допомоги надійшло до українського бюджету від Цільового фонду @WorldBank та @USAID. Це вже другий грант США за останні два тижні, всього сума допомоги склала 3 млрд доларів. Дякуємо США та @POTUS за таку неймовірну підтримку.
— Denys Shmyhal (@Denys_Shmyhal) July 12, 2022
ДОВІДКА. Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) — незалежне агентство федерального уряду США. Відповідає за невійськову допомогу США іншим країнам. До основних напрямів роботи Агентства входять підтримка торгівлі, сільського господарства, економічного зростання, охорони здоров’я, екстрена гуманітарна допомога, сприяння у запобіганні конфліктам та підтримка демократії в понад 100 країнах світу.
Міжнародний банк реконструкції та розвитку (МБРР) — одна з п’яти інституцій Групи Світового банку, заснована в 1945 році. Найбільший кредитор проєктів розвитку в країнах, що розвиваються із середнім рівнем доходів на душу населення. 188 країн є учасниками банку, Україна — учасник з 1992 р.
- Нагадаємо, що уряди Уельсу та Шотландії погодили виділення коштів на військову допомогу для України. Загальна сума допомоги – 100 000 000 фунтів стерлінгів.
- Також раніше повідомлялося, що Сполучене Королівство надасть Україні додатково один мільярд фунтів стерлінгів військової допомоги. Таким чином, загальна сума допомоги від Великої Британії зросте майже удвічі.
- Європейська комісія погодила надання Україні спеціального медичного обладнання. Зокрема спорядження для захисту від хімічних, біологічних, радіологічних та ядерних загроз на 11,3 мільйона євро.