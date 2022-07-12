російсько-українська війна
10:14 Україна отримала $1,7 мільярда від Цільового фонду Світового банку
10:13 Нестача особового складу може змусити РФ вербувати в’язнів до ПВК «Вагнера» – британська розвідка
09:40 Війська РФ намагаються захопити невеликі населені пункти на межі Луганської та Донецької областей
09:12 Кількість загиблих внаслідок ракетного удару росіян по Часовому Яру зросла до 34
09:10 348 дітей загинуло внаслідок повномасштабного вторгнення РФ на територію України
08:58 У Пентагоні назвали дату зустрічі «Рамштайн-4»
08:45 Іран готується постачати Росії бойові безпілотники
08:42 Вранці росіяни обстріляли Миколаїв: є руйнування
07:28 12 липня: яке сьогодні свято, традиції, прикмети, іменини
07:19 У низці областей сьогодні відчутне похолодания та дощі з грозами: прогноз погоди на 12 липня
00:53 Часів Яр: у житловому будинку виявили тіло загиблої дитини
00:47 Шотландія призупиняє програму спонсорування українських переселенців через нестачу будинків
00:24 «Потрібні ресурси, щоб перейти в контрнаступ» – Порошенко відвідав передову на південному напрямку

11 липня

23:17 Часів Яр: кількість загиблих зросла до 30 осіб
22:03 «Не бійтесь Путіна та зберігайте єдність» – Порошенко закликав Велику Британію надалі допомагати Україні
21:27 Перші вісім іноземних суден вже прибули до портів України — ВМС
20:47 Слідом за Литвою: Естонія закрила кордон з РФ для товарів
20:04 Московська прокуратура вимагає ліквідувати «Профспілку журналістів»
19:33 «Національні інтереси часто переважують прихильність до вищих ідеалів», – Боррель про відсутність згоди щодо України серед країн G20
18:39 У ФРН перевіряють бундесвер на тлі напруженості на східному фланзі НАТО
17:34 Путін і Лукашенко обговорили спільну відповідь на заборону Литвою транзиту товарів до Калінінграда
16:51 У російській «Вкусно и точка», яка замінила McDonald’s, стала дефіцитом картопля фрі
16:16 В Одесі затримали агента, який розвідував дані про протикорабельні комплекси та ППО
15:25 Данська компанія Ecco позбулася статусу постачальника королівського двору через бізнес у РФ
14:45 До України прибув прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте
13:25 Одеський суд примусив чоловіка прочитати твори української літератури про радянські репресії
12:59 Зеленський доручив Шмигалю дослідити питання щодо іспиту для отримання громадянства України
12:48 Перевезення українського зерна каналом Дунай-Чорне море недостатньо для запобігання світовому голоду — ООН
12:25 «Слуга» Яременко облаяв політолога Євгена Магду і знову втрапив у скандал – реакція соцмереж

Україна отримала $1,7 мільярда від Цільового фонду Світового банку

Україні надійшло 1,7 мільярда доларів грантової допомоги від Цільового фонду донорів Світового банку.

Вівторок, 12 липня 2022, 10:14
Підтримати

Про це повідомив Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль у Twitter.

Грант залучатимуть на безоплатній та безповоротній основі у державний бюджет України. Кошти спрямують на оплату медичних послуг за програмою медичних гарантій.

За останні два тижні це вже другий грант від США. Всього надійшло 3 млрд доларів: “Дякуємо США та президенту Джо Байденму за таку неймовірну підтримку”, — написав Шмигаль.

Зауважимо, що фонд створений Міжнародним банком реконструкції та розвитку, Міжнародною асоціацією розвитку та USAID.

ДОВІДКА. Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) — незалежне агентство федерального уряду США. Відповідає за невійськову допомогу США іншим країнам. До основних напрямів роботи Агентства входять підтримка торгівлі, сільського господарства, економічного зростання, охорони здоров’я, екстрена гуманітарна допомога, сприяння у запобіганні конфліктам та підтримка демократії в понад 100 країнах світу.

Міжнародний банк реконструкції та розвитку (МБРР) — одна з п’яти інституцій Групи Світового банку, заснована в 1945 році. Найбільший кредитор проєктів розвитку в країнах, що розвиваються із середнім рівнем доходів на душу населення. 188 країн є учасниками банку, Україна — учасник з 1992 р.

Теги: війна, Денис Шмигаль, підтримка України, російська агресія, російсько-українська війна

Букви в Google News

Підписатись
Підтримати

Читати #Букви у Telegram, Twitter і у Facebook