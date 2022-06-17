До державного бюджету України від Канади надійшов 1 мільярд канадських доларів (екв. 773 млн доларів США) кредиту на пільгових умовах.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів України.

Залучення коштів відбулося відповідно до кредитного договору між Україною та Канадою. Це перші кошти, які Україна отримала через механізм адміністративного рахунка Міжнародного Валютного Фонду.

Термін погашення кредиту – 10 років, процентна ставка – 1,69% річних.

“Я вдячний уряду Канади та особисто віцепрем‘єр-міністру, міністру фінансів Канади Христі Фріланд за непохитну підтримку України у боротьбі за нашу свободу”, – зазначив міністр фінансів України Сергій Марченко.

Також він додав, що ухвалене рішення демонструє лідерство Канади у допомозі українському народу.

Усі кошти будуть спрямовані до державного бюджету для фінансування пріоритетних видатків, зокрема на забезпечення першочергових соціальних і гуманітарних виплат.

Нагадаємо, що у квітні 2022 року Міжнародний Валютний Фонд прийняв рішення про створення адміністративного рахунка для зарахування коштів у вигляді частки спеціальних прав запозичень від країн-донорів на користь України.