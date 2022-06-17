Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів України.
Залучення коштів відбулося відповідно до кредитного договору між Україною та Канадою. Це перші кошти, які Україна отримала через механізм адміністративного рахунка Міжнародного Валютного Фонду.
Термін погашення кредиту – 10 років, процентна ставка – 1,69% річних.
“Я вдячний уряду Канади та особисто віцепрем‘єр-міністру, міністру фінансів Канади Христі Фріланд за непохитну підтримку України у боротьбі за нашу свободу”, – зазначив міністр фінансів України Сергій Марченко.
Також він додав, що ухвалене рішення демонструє лідерство Канади у допомозі українському народу.
Усі кошти будуть спрямовані до державного бюджету для фінансування пріоритетних видатків, зокрема на забезпечення першочергових соціальних і гуманітарних виплат.
Нагадаємо, що у квітні 2022 року Міжнародний Валютний Фонд прийняв рішення про створення адміністративного рахунка для зарахування коштів у вигляді частки спеціальних прав запозичень від країн-донорів на користь України.
- Нагадаємо, що 9 березня 2022 року Виконавча рада Міжнародного валютного фонду схвалила виплату $1,4 мільярда, щоб допомогти задовольнити нагальні потреби у фінансуванні та пом’якшити економічні наслідки війни. Виконавча рада висловила рішучу підтримку українському народу.
- Раніше повідомлялося, що Канада заборонила рекламним агентствам та агенціям зі зв’язків з громадськістю працювати на російські нафтогазові компанії в межах нових санкцій проти режиму Путіна.
- Україна вже отримала 24 мільярди доларів фінансової допомоги від країн “Великої сімки”. Варто зазначити, що ця сума перевищує допомогу, яку надали нашій державі протягом 2014-2021 років.