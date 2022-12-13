Україна отримала 100 мільйонів євро кредиту на пільгових умовах від Французького агентства розвитку, кошти спрямують на фінансування першочергових видатків, зокрема соціальних та гуманітарних.

Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів України.

Відтак, кредит надається на пільгових умовах, а процентна ставка складає 1,04% річних. Остаточне погашення кредиту здійснюється через 15 років від дати кредитного договору з урахуванням пільгового періоду відстрочення погашення кредиту строком більше 5 років від дати укладення кредитного договору.

“Надзвичайно цінуємо внесок Франції у збереження стійкості фінансової системи України, а також готовність підтримувати нашу державу у боротьбі з агресором. Фінансова допомога Україні сьогодні – це інвестиція в мирне майбутнє на європейському континенті”, – зазначив міністр фінансів України Сергій Марченко.

У відомстві нагадали, що загальна сума прямої бюджетної підтримки від Франції з 24 лютого 2022 року сягає 432 млн доларів.

Нагадаємо, що 28 листопада міністр фінансів України Сергій Марченко та міністр економіки, фінансів, промислового та цифрового суверенітету Франції Бруно Ле Мер підписали угоду про надання Україні кредиту в розмірі до 100 млн євро від Французького агентства розвитку.

Зазначимо, що 7 грудня Україна отримала від Франції 100 генераторів середньої потужності для проходження опалювального сезону. Переданий вантаж включає генератори потужністю від 5 кВт до 10 кВт, а також від 12 кВт до 40 кВт. Відповідне обладнання придбано у Франції та доставлено в Україну за допомогою Механізму цивільного захисту Європейського Союзу (#UCPM).