Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів України.
Відтак, кредит надається на пільгових умовах, а процентна ставка складає 1,04% річних. Остаточне погашення кредиту здійснюється через 15 років від дати кредитного договору з урахуванням пільгового періоду відстрочення погашення кредиту строком більше 5 років від дати укладення кредитного договору.
“Надзвичайно цінуємо внесок Франції у збереження стійкості фінансової системи України, а також готовність підтримувати нашу державу у боротьбі з агресором. Фінансова допомога Україні сьогодні – це інвестиція в мирне майбутнє на європейському континенті”, – зазначив міністр фінансів України Сергій Марченко.
У відомстві нагадали, що загальна сума прямої бюджетної підтримки від Франції з 24 лютого 2022 року сягає 432 млн доларів.
Нагадаємо, що 28 листопада міністр фінансів України Сергій Марченко та міністр економіки, фінансів, промислового та цифрового суверенітету Франції Бруно Ле Мер підписали угоду про надання Україні кредиту в розмірі до 100 млн євро від Французького агентства розвитку.
Зазначимо, що 7 грудня Україна отримала від Франції 100 генераторів середньої потужності для проходження опалювального сезону. Переданий вантаж включає генератори потужністю від 5 кВт до 10 кВт, а також від 12 кВт до 40 кВт. Відповідне обладнання придбано у Франції та доставлено в Україну за допомогою Механізму цивільного захисту Європейського Союзу (#UCPM).
- Франція передала Україні зенітно-ракетні комплекси Crotale. Країна надала дві батареї ЗРК та ще дві ракетні системи залпового вогню.
- Під час телефонної розмови 1 листопада президент Емманюель Макрон заявив Володимиру Зеленському, що Франція допоможе Україні пережити зиму, поки країна протистоїть повномасштабній агресії з боку РФ.
- Франція найближчим часом підготує до 2 тисяч українських бійців у своїх військових частинах. Навчання триватиме протягом кількох тижнів, заявив міністр збройних сил Франції Себастьєн Лекорню.