Україна отримала фінансування від Світового банку в розмірі 132 млн доларів, зокрема кошти спрямують на забезпечення продовольчої безпеки України.

Про це інформує пресслужба Міністерства фінансів України.

Кредитні кошти надійшли до загального фонду державного бюджету України за результатами виконання заходів, передбачених в межах проєкту програми “Прискорення приватних інвестицій у сільське господарство”.

За словами очільника Мінфіну Сергія Марченка, залучені кошти дозволять і надалі підтримувати фінансову стабільність України та відшкодувати пріоритетні видатки, зокрема у сільськогосподарському секторі, для покращення ситуації у харчовій промисловості та забезпеченні продовольчої безпеки України.

Кошти надано в межах угоди про позику (проєкт програми “Прискорення приватних інвестицій у сільське господарство”) між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку (МБРР).

Нагадаємо, що 9 травня прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Кабінет міністрів залучає ще один грант від Світового банку у понад 350 млн грн для зміцнення та відновлення української системи охорони здоров’я.

Денис Шмигаль запевнив, що ці кошти допоможуть у відбудові зруйнованих лікарень та закупівлі нового обладнання.

“Важливим елементом є підвищення ефективності надання медичних послуг на деокупованих територіях, зокрема оснащення лікарень альтернативними джерелами живлення”, — пояснив очільник уряду України.

А також додав, що кошти залучать в межах проєкту Heal Ukraine, який Україна реалізовує спільно з групою Світового банку.