Про це інформує пресслужба Міністерства фінансів України.
Кредитні кошти надійшли до загального фонду державного бюджету України за результатами виконання заходів, передбачених в межах проєкту програми “Прискорення приватних інвестицій у сільське господарство”.
За словами очільника Мінфіну Сергія Марченка, залучені кошти дозволять і надалі підтримувати фінансову стабільність України та відшкодувати пріоритетні видатки, зокрема у сільськогосподарському секторі, для покращення ситуації у харчовій промисловості та забезпеченні продовольчої безпеки України.
Кошти надано в межах угоди про позику (проєкт програми “Прискорення приватних інвестицій у сільське господарство”) між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку (МБРР).
Нагадаємо, що 9 травня прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Кабінет міністрів залучає ще один грант від Світового банку у понад 350 млн грн для зміцнення та відновлення української системи охорони здоров’я.
Денис Шмигаль запевнив, що ці кошти допоможуть у відбудові зруйнованих лікарень та закупівлі нового обладнання.
“Важливим елементом є підвищення ефективності надання медичних послуг на деокупованих територіях, зокрема оснащення лікарень альтернативними джерелами живлення”, — пояснив очільник уряду України.
А також додав, що кошти залучать в межах проєкту Heal Ukraine, який Україна реалізовує спільно з групою Світового банку.
- Міжнародні донори надали Україні $14,5 млрд у межах проєкту PEACE на відшкодування пріоритетних видатків 2022 року.
- 8 травня розпочала роботу Місія технічної допомоги World Bank з питань підтримки фінансового сектору України, що триватиме п’ять днів.
- Країни “Великої сімки” нададуть Україні додаткову фінансову допомогу у розмірі більш ніж понад 5 мільярдів доларів.