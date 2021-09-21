У вівторок, 21 вересня, Україна отримала 159 тисяч доз вакцини китайського виробництва CoronaVac у рамках програми COVAX. Партію доставив Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ).

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я.

У МОЗ зазначають, що вакцина CoronaVac (Vero Cell [Інактивована]) схвалена Всесвітньою організацією для екстреного використання. Як і інші вакцини та товари в рамках COVAX, Україна отримує цю партію безоплатно.

Разом із цим постачанням, на сьогодні ЮНІСЕФ доставив 4 485 510 доз вакцин різних виробників (Pfizer, Moderna, AstraZeneca та CoronaVac) від імені COVAX.

Як відомо, CoronaVac – це інактивована вакцина, розроблена китайським фармацевтичним підприємством Sinovac Biotech. Препарат містить у своєму складі неактивний (“знешкоджений”) вірус. Організм реагує на нього та виробляє імунітет.

Вакцину водять внутрішньом’язово.

Станом на 12 серпня вакциною CoronaVac щепили понад 1,22 млн українців.

Варто зазначити, що загалом Україна законтрактувала 1,9 млн цієї вакцини. Щеплення препаратом CoronaVac розпочалося в Україні 13 квітня. Міністерство охорони здоров’я купувало цю вакцину за ціною 504 гривень за дозу. Тоді голова “Медзакупівель” Арсен Жумаділов заявляв, що вакцину можна було закупити дешевше.

Згодом стало відомо, що Україна подала позов до суду щодо прострочення термінів постачання вакцини проти коронавірусу CoronaVac.