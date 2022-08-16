Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів України.
Згідно з умовами кредитного договору, кошти надаються за нульовою процентною ставкою на 15 років. Проте з урахуванням пільгового періоду відстрочення погашення кредиту — 7,5 років.
У відомстві зазначили, що отримані кошти будуть направлені на забезпечення видатків на заробітну плату педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти в Україні.
Зокрема кредитний договір було підписано 5 серпня між Україною в особі міністра фінансів України як позичальником і урядом Італійської Республіки в особі міністра економіки та фінансів Італійської Республіки як кредитором.
Окрім того, нещодавно до державного бюджету України надійшли грантові кошти від уряду Албанії у розмірі 1 мільйон євро. Уряд Албанії надав Україні грантові кошти на суму 1 мільйон євро.
Своєю чергою, міністр фінансів України Сергій Марченко зазначив, що дані кошти посилять стійкість фінансової системи України під час широкомасштабної війни РФ проти України. У Міністерстві фінансів зазначили, що грантові кошти будуть спрямовані на фінансування пріоритетних видатків державного бюджету України.
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