До державного бюджету України надійшов грант у розмірі 200 мільйонів євро від Кредитної установи для відбудови (KfW).

Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів України.

Ці грантові кошти надав уряд Німеччини у межах Програми підтримки стійкості внутрішньо переміщених осіб (ВПО) в Україні. Кошти буде направлено на покриття витрат загального фонду державного бюджету з виплати допомоги на проживання внутрішньо переміщених осіб.

Нагадаємо, що 6 грудня, міністр фінансів України Сергій Марченко провів робочу зустріч з амбасадоркою Німеччини в Україні Анкою Фельдгузен. Під час зустрічі Сергій Марченко підписав окрему угоду до грантової угоди в межах Програми підтримки стійкості внутрішньо переміщених осіб (ВПО) в Україні.

Анка Фельдгузен запевнила, що Німеччина й надалі буде підтримувати зусилля України у боротьбі Росією. Крім того, сторони обговорили стан фінансової та економічної системи України, а також інші проєкти, які реалізуються за підтримки уряду Федеративної Республіки Німеччина та KfW.

За словами Сергія Марченка, з початку повномасштабної війни РФ проти України від Німеччини залучено 1,5 млрд євро з урахуванням гранту на 200 млн євро.

Довідково. Програму підтримки стійкості ВПО в Україні, яка фінансується KfW, спрямовано на пом’якшення негативного впливу на умови життя ВПО під час війни Російської Федерації проти України. Метою Програми є посилення спроможності Уряду України надавати належну підтримку ВПО, офіційна кількість яких значно виросла від початку війни.