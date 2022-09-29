Про це повідомило Міністерство фінансів України.
Україна отримала кошти у межах контракту щодо розвитку держави та посилення стійкості її економіки. Його було підписано 5 вересня.
Кошти вже зараховано до загального фонду державного бюджету. Їх планують спрямувати на забезпечення фінансування пріоритетних витрат держави. Зокрема йдеться про витрати у соціальній та гуманітарній сферах.
“Частина коштів також спрямовуватиметься на підтримку продовольчої безпеки та посилення економічної стійкості країни шляхом забезпечення безперебійного виробництва сільськогосподарської та харчової продукції, у тому числі шляхом підтримки доступу малих фермерських господарств до оборотного капіталу”,— повідомили у міністерстві.
- Міністерство оборони США оголосило про надання Україні додаткової безпекової допомоги в розмірі 1,1 мільярда доларів США в межах Ініціативи сприяння безпеці України, тобто ці кошти витратять на виробництво та постачання нової зброї.
- 28 вересня у Європейському Союзі повідомили про запровадження нового, вже восьмого пакета санкцій проти Росії.
- Захід намагається залучити до тиску на Кремль інші країни, зокрема у Тихоокеанському регіоні, як Індію та Китай. Зусилля активізувалися через ядерний шантаж з боку Москви.