Україна отримала від Євросоюзу грантову допомогу. 500 мільйонів євро спрямують на пріоритетні сфери витрат.

Про це повідомило Міністерство фінансів України.

Україна отримала кошти у межах контракту щодо розвитку держави та посилення стійкості її економіки. Його було підписано 5 вересня.

Кошти вже зараховано до загального фонду державного бюджету. Їх планують спрямувати на забезпечення фінансування пріоритетних витрат держави. Зокрема йдеться про витрати у соціальній та гуманітарній сферах.

“Частина коштів також спрямовуватиметься на підтримку продовольчої безпеки та посилення економічної стійкості країни шляхом забезпечення безперебійного виробництва сільськогосподарської та харчової продукції, у тому числі шляхом підтримки доступу малих фермерських господарств до оборотного капіталу”,— повідомили у міністерстві.