Про це повідомили пресслужба Єврокомісії та Міністерства фінансів України.
“Сьогодні ми виплатили 3-ій транш у розмірі 500 мільйонів євро в межах надзвичайної макрофінансової допомоги Україні на 2022 рік загальним обсягом 5 мільярдів. Це сприятиме макроекономічній стабільності України та посилить її загальну економічну та фінансову стійкість”, – йдеться у повідомленні Єврокомісії.
Today we have disbursed a 3rd instalment of €500 million under the 5 billion exceptional 2022 Macro-Financial Assistance for Ukraine.
This will contribute to Ukraine's macroeconomic stability and strengthen its overall economic and financial resilience.#StandWithUkraine
— European Commission 🇪🇺 (@EU_Commission) December 14, 2022
У Мінфіні, своєю чергою, зазначили, що загальне фінансування за згаданою програмою становить 5 млрд євро. За словами міністра фінансів України Сергія Марченка, з початку повномасштабної війни РФ проти України Європейський Союз надав Україні вже 7,2 млрд євро макрофінансової допомоги.
“Ці кошти допомогли впоратися з негативними економічними наслідками війни і зберегти стійкість фінансової системи в умовах повномасштабного вторгнення агресора. Дякую колегам з ЄС за послідовну та системну підтримку України”, – зауважив Сергій Марченко.
У відомстві пояснили, що кредитні кошти МФД будуть спрямовані на фінансування найбільш нагальних видатків державного бюджету і сприятимуть підтриманню фінансової стабільності в Україні.
Перший транш у 2 млрд євро Україна отримала у жовтні 2022 року, другий транш обсягом 2,5 млрд євро надійшов до держбюджету України у листопаді 2022 року.
- Європейська комісія планує профінансувати близько 30 мільйонів світлодіодних ламп для України.
- У відповідь на ракетні обстріли РФ по цивільній інфраструктурі України, Європейська комісія мобілізувала аварійні резерви для того, аби спорядити в Україну 40 генераторів.
- Канада надала Україні фінансову допомогу у розмірі 115 мільйонів доларів для відновлення об’єктів енергосистеми, пошкоджених внаслідок російських обстрілів.