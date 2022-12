Про це повідомили пресслужба Єврокомісії та Міністерства фінансів України.

“Сьогодні ми виплатили 3-ій транш у розмірі 500 мільйонів євро в межах надзвичайної макрофінансової допомоги Україні на 2022 рік загальним обсягом 5 мільярдів. Це сприятиме макроекономічній стабільності України та посилить її загальну економічну та фінансову стійкість”, – йдеться у повідомленні Єврокомісії.

Today we have disbursed a 3rd instalment of €500 million under the 5 billion exceptional 2022 Macro-Financial Assistance for Ukraine.

This will contribute to Ukraine's macroeconomic stability and strengthen its overall economic and financial resilience.#StandWithUkraine

