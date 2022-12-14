Сьогодні, 14 грудня, Україна отримала третій і останній транш в межах восьмої програми макрофінансової допомоги ЄС (МФД) у розмірі 500 млн євро.

Про це повідомили пресслужба Єврокомісії та Міністерства фінансів України.

“Сьогодні ми виплатили 3-ій транш у розмірі 500 мільйонів євро в межах надзвичайної макрофінансової допомоги Україні на 2022 рік загальним обсягом 5 мільярдів. Це сприятиме макроекономічній стабільності України та посилить її загальну економічну та фінансову стійкість”, – йдеться у повідомленні Єврокомісії.

Today we have disbursed a 3rd instalment of €500 million under the 5 billion exceptional 2022 Macro-Financial Assistance for Ukraine. This will contribute to Ukraine's macroeconomic stability and strengthen its overall economic and financial resilience.#StandWithUkraine — European Commission 🇪🇺 (@EU_Commission) December 14, 2022

У Мінфіні, своєю чергою, зазначили, що загальне фінансування за згаданою програмою становить 5 млрд євро. За словами міністра фінансів України Сергія Марченка, з початку повномасштабної війни РФ проти України Європейський Союз надав Україні вже 7,2 млрд євро макрофінансової допомоги.

“Ці кошти допомогли впоратися з негативними економічними наслідками війни і зберегти стійкість фінансової системи в умовах повномасштабного вторгнення агресора. Дякую колегам з ЄС за послідовну та системну підтримку України”, – зауважив Сергій Марченко.

У відомстві пояснили, що кредитні кошти МФД будуть спрямовані на фінансування найбільш нагальних видатків державного бюджету і сприятимуть підтриманню фінансової стабільності в Україні.

Перший транш у 2 млрд євро Україна отримала у жовтні 2022 року, другий транш обсягом 2,5 млрд євро надійшов до держбюджету України у листопаді 2022 року.