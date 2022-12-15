Про це повідомив міністр палива та енергетики Герман Галущенко у Facebook.
“На сьогодні за координації секретаріату Енергетичного співтовариства ми вже отримали близько 840 тонн обладнання і матеріалів”, – зауважив він.
Міністр підкреслив, що на міжнародних заходах у межах Energy Community фізична присутність України була мінімальна. Водночас участь в реалізації завдань була значною. За результатами року вдалося досягти значного прогресу в інтеграції енергосистем та ринків, у “зеленому” переході та в енергетичній безпеці.
“У тісній співпраці з Energy Community ми втримали енергетичні ринки в Україні, які зазнали суттєвого удару внаслідок руйнування, окупації та падіння споживання”, – додав Герман Галущенко.
- У “ДТЕК” заявили, що “зелена” електроенергія може покрити частину дефіциту потужності в українській енергосистемі. За листопад 2022 року на підприємствах компанії згенеровано 28,7 млн кВт-год.
- Станом на 15 грудня в енергосистемі України зберігається значний дефіцит електроенергії. Через це у деяких областях застосовано графіки аварійних відключень.