Україна сьогодні, 14 грудня, отримала третій транш фінансування на суму близько 900 млн доларів США (663,9 млн СПЗ) від Міжнародного валютного фонду (МВФ) у межах програми Механізму розширеного фінансування (Extended Fund Facility – EFF).

“Потужна та вкрай важлива підтримка від Фонду допоможе своєвчасно профінансувати пріоритетні видатки державного бюджету та забезпечити макроекономічну стабільність в умовах воєнного стану. Програма EFF і надалі складатиме надійну основу для розвитку економічної програми уряду України на шляху до повної інтеграції в ЄС”, – наголосив міністр фінансів України Сергій Марченко.