Україна отримала черговий транш від МВФ, – НБУ

Україна отримала другий транш від Міжнародного валютного фонду за програмою stand-by.

Про це повідомив голова Національного банку Кирило Шевченко у своєму профілі у Facebook.

“Сьогодні Україна отримала другий транш від Міжнародного валютного фонду за програмою stand-by у розмірі 500 млн СПЗ (еквівалент 699 мільйонів доларів США)”, – написав він.

За словами очільника НБУ, кошти надійдуть на рахунки уряду та збільшать міжнародні резерви.

Співпраця з МВФ за програмою stand-by

Міжнародний валютний фонд у червні 2020 року затвердив нову 18-місячну програму stand-by для України на близько $5 млрд. Був виділений перший транш у розмірі $2,1 млрд.

Після виділення першого траншу було заплановано чотири перегляди програми: за підсумками червня, вересня і грудня 2020 року, а також червня 2021 року. Розміри другого і третього траншу – по $700 млн, третього – $560 млн і завершального четвертого – $980 млн.