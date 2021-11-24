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Україна отримала черговий транш від МВФ, – НБУ

Україна отримала другий транш від Міжнародного валютного фонду за програмою stand-by.

Середа, 24 листопада 2021, 18:45

Про це повідомив голова Національного банку Кирило Шевченко у своєму профілі у Facebook.

“Сьогодні Україна отримала другий транш від Міжнародного валютного фонду за програмою stand-by у розмірі 500 млн СПЗ (еквівалент 699 мільйонів доларів США)”, – написав він.

За словами очільника НБУ, кошти надійдуть на рахунки уряду та збільшать міжнародні резерви.

Співпраця з МВФ за програмою stand-by

Міжнародний валютний фонд у червні 2020 року затвердив нову 18-місячну програму stand-by для України на близько $5 млрд. Був виділений перший транш у розмірі $2,1 млрд.

Після виділення першого траншу було заплановано чотири перегляди програми: за підсумками червня, вересня і грудня 2020 року, а також червня 2021 року. Розміри другого і третього траншу – по $700 млн, третього – $560 млн і завершального четвертого – $980 млн.

У лютому 2021 року місія Міжнародного валютного фонду (МВФ) завершила свою роботу в Україні, проте рішення щодо перегляду програми stand-by поки що не ухвалила.

Голова Національного банку Кирило Шевченко заявляв, що Україна протягом 2021 року очікує отримати 2,2 млрд доларів трьома траншами.

У травні очільник Кабміну Денис Шмигаль повідомляв, що МВФ очікує від України на розблокування великої приватизації, проведення антикорупційної та судової реформи.

Згідно з заявою від 10 червня, Міжнародний валютний фонд бачить прогрес у перемовинах з Україною, але для перегляду програми “потрібно більше”. 

  • У жовтні повідомлялося, що команда Міжнародного валютного фонду завершила місію в Україні, яка тривала близько місяця. Сторони досягли згоди щодо першого перегляду програми stand-by, що дозволить отримати 700 мільйонів доларів.
  • 14 червня Володимир Зеленський заявив, що з боку Міжнародного валютного фонду є несправедливим висувати до нашої країни такі ж вимоги, як до інших держав.
Теги: місія МВФ, Національний банк України, НБУ, МВФ, транш МВФ

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