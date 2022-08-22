Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров під час брифінгу.

Міністр зазначив, що після отримання станцій проходить процедура їх розподілу. Частину передбачено для медичної та енергетичної сфер.

“Ми не витрачали на це коштів. Це все сплачували наші польські колеги, які профінансували підтримку Starlink. Це великі кошти, тому що великий об’єм трафіку проходить”, – підкреслив Федоров.

Нині Україна має близько 18 тисяч терміналів супутникового інтернету Starlink. На початку російського вторгнення наша країна звернулася до засновника компанії SpaceX Ілона Маска. Він погодився надати можливість користуватися супутниковим інтернетом.

Перша партія надійшла до нашої країни 28 лютого. Глобальною системою користується понад 150 тисяч людей щодня.