Рада виконавчих директорів Світового банку схвалила другу позику для України у 300 мільйонів євро. Кошти використають на підтримку критичних для економічного відновлення країни реформ, а також для пом’якшення наслідків пандемії.

Про це повідомляє пресслужба Світового банку.

Цією позикою банк підтримає ключові реформи, зокрема, демонополізацію економіки та зміцнення антикорупційних інституцій, розвиток ринку землі та зміцнення системи соціального захисту для людей похилого віку з метою пом’якшення впливу пандемії COVID-19.

“За умов високого рівня вразливості економіки, в Україні триває повільне та нестійке відновлення після потрясіння наслідків COVID-19. Сподіваємося, що позика надасть необхідну підтримку тим реформам, які спрямовані на сприяння сильнішому та інклюзивному відновленню”, – зазначив регіональний директор СБ у справах країн Східної Європи Аруп Банерджі.

Він також зауважив, що Світовий банк вітає значні кроки, які уряд зробив для просування історичної земельної реформи, зокрема у сфері посилення прозорості функціонування ринку землі та розширення можливостей для дрібних фермерів отримати доступні кредити.