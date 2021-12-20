Про це повідомляє пресслужба Світового банку.
Цією позикою банк підтримає ключові реформи, зокрема, демонополізацію економіки та зміцнення антикорупційних інституцій, розвиток ринку землі та зміцнення системи соціального захисту для людей похилого віку з метою пом’якшення впливу пандемії COVID-19.
“За умов високого рівня вразливості економіки, в Україні триває повільне та нестійке відновлення після потрясіння наслідків COVID-19. Сподіваємося, що позика надасть необхідну підтримку тим реформам, які спрямовані на сприяння сильнішому та інклюзивному відновленню”, – зазначив регіональний директор СБ у справах країн Східної Європи Аруп Банерджі.
Він також зауважив, що Світовий банк вітає значні кроки, які уряд зробив для просування історичної земельної реформи, зокрема у сфері посилення прозорості функціонування ринку землі та розширення можливостей для дрібних фермерів отримати доступні кредити.
- Нагадаємо, перша подібна позика у $350 млн була затверджена в червні 2020 року для підтримки запуску земельної реформи, а також для допомоги уряду України у забезпеченні зростання аграрного сектора та інвестицій у сільське господарство.
- У листопаді 2020 року СБ погодив виділення $100 млн на відновлення економіки та підприємництва на підконтрольних територіях Донбасу.
- У травні 2021 року СБ затвердив проєкт “Екстрене реагування на COVID-19 та вакцинація в Україні” на суму $90 млн.
- У грудні СБ схвалив виділення Україні $150 млн на допомогу в боротьбі з пандемією коронавірусу COVID-19.