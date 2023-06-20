Україна стала однієї з країн-лідерів у забезпеченні прозорості у видобувних галузях. Відповідною нагородою Україну було відзначено під час Глобальної конференції Ініціативи забезпечення прозорості, що відбулася у Сенегалі.

Джерело: Міністерство енергетики України.

“Ця відзнака свідчить про позитивну оцінку багаторічної спільної роботи Міненерго та компаній, громадських організацій (зокрема DiXi Group) щодо імплементації принципів прозорості у видобувних галузях: гірничодобувній, нафтовій та газовій”, – зазначила заступниця міністра енергетики України Юлія Підкоморна.

Національні звіти Ініціативи прозорості видобувних галузей (ІПВГ) готуються починаючи з 2015 року. Сьогодні, попри війну, Міненерго продовжує працювати над впровадженням ІПВГ.

Зокрема, розпочалася робота з підготовки звіту ІПВГ за 2022 рік відповідно до Закону України “Про забезпечення прозорості у видобувних галузях” та міжнародного стандарту ІПВГ. Зараз видобувні компанії звітують за 2022 рік і надають інформацію про обсяги видобутку, розкривають дані своїх бенефіціарних власників, працює відповідна електронна платформа (Портал ІПВГ).

І хоча через воєнний стан доступ до порталу частково обмежений, збір даних триває. Портал ІПВГ своєю чергою став важливим ресурсом для аналізу інформації про галузі видобування та транспортування нафти і газу.