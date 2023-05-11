Отримавши зброю на понад 30 мільярдів доларів, щойно поставленою союзниками, Україна готується до контрнаступу, який може підштовхнути Росію до завершення війни або показати, що жодна зі сторін не має достатньої вогневої потужності, щоб отримати перевагу.

Про це повідомляє Bloomberg.

У контрнаступі ЗСУ використовуватимуть техніку, яку Україна отримує від Заходу з грудня. Вона коштує дорожче, аніж будь-який член НАТО (окрім США) купує за рік. За допомогою цього озброєння Україна намагатиметься повернути окуповані Росією території. Однак питання у тому, чи буде цієї зброї достатньо.

Прорив, подібний до того, який ЗСУ здійснили при звільненні окупованої частини Харківщини 2022 року, може допомогти якнайшвидше закінчити війну, яка порушила енергетичні та зернові ринки, підживлюючи кризу вартості життя у всьому світі.

Однак цього разу критичний елемент несподіванки може виявитися важчим для досягнення проти більшої та краще підготовленої російської армії. І щоб досягти успіху, Україні потрібно буде провести складну так звану загальновійськову операцію без переваги в повітрі, для чого небагато військових у світі мають необхідну підготовку.

Це означає координацію піхоти, бронетехніки, саперів і протиповітряної оборони, щоб максимально посилити вплив понад 200 танків, 300 бойових машин піхоти та іншої зброї, яку Україна отримала з грудня.

Українські командири применшували очікування та неодноразово закликали збільшити кількість озброєнь, включаючи протиповітряну оборону та ракети великої дальності.

“Жодна армія ніколи не вірить, що вона достатньо добре оснащена, щоб виконувати те, що від неї вимагається. Це природа військових”, — сказав Марк Канкіан, колишній полковник морської піхоти США, який зараз консультує Центр стратегічних і міжнародних досліджень у Вашингтоні.

Цього тижня, супроводжуючи скорочений парад до Дня Перемоги, президент РФ Володимир Путін знову пообіцяв виграти “справжню війну”, яку, як він неправдиво сказав, Захід веде проти Росії. Хоча його вторгнення не пішло за планом, а зимовий наступ не приніс бажаних результатів, він все ще обіцяє перемогу.

На думку військових аналітиків, те, що станеться далі для України, залежатиме від факторів, які виходять далеко за межі оснащення, включаючи навчання, розвідувальні дані та чи зможе вона продовжувати блокувати переважаючі ВПС Росії.

Якщо Україні вдасться досягти лише незначних здобутків, це може призвести до чергового глухого кута взимку та посилення тиску на Київ, щоб він відмовився від повернення захопленої території в межах угоди про припинення вогню.

Принаймні публічно союзники України роблять ставку на прорив.

“Я впевнений, що їм вдасться повернути більшу частину своєї території”, — заявив минулого тижня державний секретар США Ентоні Блінкен.

Однак головні цілі контрнаступу, ймовірно, будуть на півдні. Для того, щоб прорізати ешелоновану російську оборону, напевно знадобиться спеціальне інженерне обладнання для розмінування, перекриття окопів і знесення бункерів, яке надіслали союзники. Так само й сотні вантажівок і транспортерів, необхідних для переміщення важкої бронетехніки на позиції швидше, ніж Росія може відповісти.

У лютому Норвегія передала чотири мостоукладальні танки. Тільки цього місяця США надіслали ще два пакети допомоги. 3 травня вони погодилися надіслати ще озброєння на 300 мільйонів доларів, включаючи додаткові боєприпаси для підриву, вантажівки, причепи та діагностичне обладнання для ремонту, а також гаубиці та ракети HIMARS. Пакет на суму 1,2 мільярда доларів, оголошений у вівторок, включатиме важливі поставки 155-мм артилерійських снарядів і зенітних ракет.

“Об’єднана зброя — це Формула 1 військових операцій”, — сказав Франц-Штефан Гаді, старший науковий співробітник лондонського Міжнародного інституту стратегічних досліджень.

Сучасна концепція загальновійськової зброї виникла під час Першої світової війни, коли командири використовували комбінації повзучого артилерійського обстрілу, підтримки з повітря, танків і піхоти, щоб вийти з глухого кута окопної війни.

Пізніше його було вдосконалено під час Другої світової війни, а в розпал холодної війни військові НАТО регулярно проводили великі загальновійськові навчання. Це ноу-хау атрофувалося після того, як радянська загроза зникла, однак це стало очевидним під час невдалого нападу Росії на Київ на початку війни.

США, мабуть, єдина західна сила, яка на даний момент оснащена та навчена проводити загальновійськові операції такого масштабу, який потрібен Україні, сказав Гаді. Вашингтон забезпечує як навчання, так і технології для українських сил.

З цією метою менш поміченим предметом, який може виявитися цінним, є те, що Пентагон описує як “обладнання для інтеграції західних пускових установок, ракет і радарів з українськими системами протиповітряної оборони”. Німеччина поставила щось подібне.

Хоча точна американська система не називається, вона, найімовірніше, буде набагато досконалішою, ніж українська версія радянської епохи, дозволяючи підключати датчики та системи протиповітряної оборони, які вона отримує від США та Європи, швидше націлюватися на цілі та використовувати все меншу поверхню до – більш ефективні запаси повітряних ракет.

Це також може допомогти застарілим бойовим літакам України захистити наземні сили від значно більших і досконаліших ВПС Росії, які можуть атакувати з-за меж досяжності ППО України.

Це важливо, тому що, відігравши відносно низьку ключову роль протягом більшої частини війни, російські літаки “починають випробовувати нову зброю та збільшують кількість речей, які вони роблять, у той час, коли українська ППО починає потрапляти в проблеми”, – сказав Густав Грессель, колишній офіцер міністерства оборони Австрії, а нині старший політичний науковий співробітник Європейської ради з міжнародних відносин у Брюсселі.

В Україні та за її межами висловлюються занепокоєння тим, що у життєво важливих систем протиповітряної оборони закінчуються ракети. Українські лідери також вимагають сучасних літаків і ракет великого радіуса дії такі як ATACMS, які Вашингтон поки що не бажає постачати.

Також залишається без відповіді, чи достатньо у росіян військ, щоб укомплектувати оборону, яку вони окопали на окупованому півдні України протягом зими. Якщо вони цього не зроблять, їм доведеться вгадувати, куди українці атакуватимуть, даючи Києву потенціал здивувати їх і обійти їх з флангу.

Якщо вони це зроблять, українським силам може бути важко прорватися, як вони робили проти ешелонованої оборони в Херсоні минулого року. Лише жорстока боротьба та перервані лінії постачання через величезну річку Дніпро змусили зрештою відступити РФ.

Чисельність військ і техніки може стати критичною, якщо Україна зможе прорвати лінію фронту, оскільки для прориву будь-яких прогалин знадобляться резерви.

Маючи приблизно 700 000 солдатів у формі, Україна озброїла три нові бригади преміальними танками НАТО та іншим озброєнням, сказав Грессель. Ще шість підрозділів чисельністю близько 5000 солдатів озброєні спорядженням радянських часів, наданим колишніми членами Варшавського договору НАТО для компенсації втрат за рік боїв.

Ці пожертви майже вичерпали багато європейських збройних сил, оскільки вони намагаються забезпечити те, що стало найбільшим конфліктом на континенті після Другої світової війни. Європейські уряди пообіцяли виробляти більше боєприпасів, але чи вдасться це зробити вчасно, щоб задовольнити потреби високоінтенсивної артилерійської війни, залишається питанням.