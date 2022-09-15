Україна отримала перші виплати від Європейського інвестиційного банку в розмірі 500 млн євро негайної допомоги для задоволення невідкладних потреб. Ці кошти є частиною другого пакету екстрених заходів солідарності від ЄІБ на суму 1,59 млрд євро.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Європейського інвестиційного банку.

У ЄІБ зазначили, що вчора банк здійснив перші виплати в межах пакету екстрених заходів солідарності на суму 1,59 млрд євро, підкріпленого гарантією ЄС.

“Разом із партнерами ЄС наша підтримка та солідарність з Україною залишаються непохитними. Ми виплатили 500 млн євро в межах нашого другого пакету екстрених заходів солідарності розміром 1,59 млрд євро. Цей екстрений пакет був підготовлений спільно з Європейською комісією, аби допомогти Україні задовольнити її невідкладні фінансові потреби — від ремонту інфраструктурних мереж до надання базових послуг населенню. Ми тісно співпрацюємо з урядом України, щоби гарантувати, що країна може надалі виконувати та відновлювати свої найважливіші функції на тлі таких величезних викликів та страждань”, – заявив президент ЄІБ Вернер Хойєр.

У ЄІБ розповіли, що перші виплати у розмірі 500 млн євро допоможуть українському уряду покрити першочергові короткострокові фінансові потреби, забезпечити терміновий ремонт пошкоджених доріг, мостів і залізничної інфраструктури.

Крім того, кошти також слугуватимуть підтримкою для стратегічних державних підприємств “Укравтодор” та “Укрзалізниця”. Ремонт залізничного сполучення, доріг і мостів допоможе Україні продовжувати перевезення людей, вантажу та зерна. Оскільки Україна — один із найбільших експортерів зерна у світі, ці надважливі заходи сприятимуть відновленню економіки країни та покращенню сполучення із ЄС.

Пакет підтримки в межах екстрених заходів солідарності від ЄІБ розміром 1,59 млрд євро, підкріплений гарантіями з бюджету ЄС, складається з двох блоків.

Перший – це негайна підтримка на загальну суму 1,05 млрд євро, з яких пів мільярда перераховано 14 вересня 2022 р. Подальші виплати заплановані на найближчі дні. Другий блок – це відновлення проєктів, які ЄІБ фінансує в Україні, на загальну суму 540 млн євро. Фінансування цих проєктів відбуватиметься в міру їх виконання.

“Ми вдячні ЄС та його банку, ЄІБ, за солідарність з Україною. Ваша постійна підтримка має велике значення для народу України, економічної стабільності та загальної стійкості країни. Отримані перші транші з пакету екстрених заходів солідарності від ЄІБ на суму 1,59 млрд євро допоможуть країні відновити пошкоджену критично важливу інфраструктуру, включно з мережею автомобільних та залізничних шляхів”, – зазначив міністр фінансів України Сергій Марченко.

Довідка. Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) — державна фінансово-кредитна установа Європейського Союзу для фінансування розвитку відсталих європейських регіонів у формі довготермінових кредитів. Штаб-квартира розташована в місті Люксембург.