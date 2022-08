Про це повідомив голова Міноборони Словаччини Ярослав Надь у Twitter.

За його словами зброє вже готова до використання та захисту від російських агресорів.

Нагадаємо, що контракт між країнами про постачання гаубиць “Zuzana” підписали у четвер, 2 червня. Всього Україні обіцяно 8 гаубиць.

ДОВІДКА: “Zuzana” – самохідна артилерійська установка з гарматою калібром 155 мм.

Як і попередні зразки, САУ “Zuzana” побудована на колісному шасі TATRA 8×8. Машина оснащена 155-мм гаубицею з довжиною ствола у 52 калібри та максимальною дальністю стрільби 41 км.

Маса самохідки 32 т, екіпаж складається з чотирьох осіб. Автоматична система заряджання дозволяє здійснювати 6 пострілів за хвилину або 16 пострілів за 3 хвилини.

#Slovakia helping to protect innocent Ukrainian lives! Happy to confirm, that first 4 🇸🇰 Zuzana #Howitzers are in the hands of #Ukrainian armed forces ready to be deployed in defence against the Russian aggressors. 🇸🇰🤝🇺🇦 #slavaukraini @oleksiireznikov #StrongerTogether pic.twitter.com/24vuYPLu5v

— Jaro Nad (@JaroNad) August 13, 2022