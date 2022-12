“Ми досі дивимося на світ через призму Нюрнберзького трибуналу, де воєнних злочинців засудили, лише коли нацистський режим впав”, — наголосила вона.

Зазначимо, що Олександра Матвійчук є правозахисницею та головою правління “Центру громадянських свобод”, який організував ініціативу “Євромайдан SOS”. Ще вона є членом ГО “Громадське телебачення”.

Congratulations to our 2022 peace laureates – watch the very moment representatives for the laureates collected their Nobel Peace Prize medals and diplomas. pic.twitter.com/ajWruOWPN7

— The Nobel Prize (@NobelPrize) December 10, 2022