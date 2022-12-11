Вперше в історії України представники нашої країни отримали Нобелівську премію миру. Нагородження членів "Центру громадянських свобод" (ЦГС) відбулося в Осло (Норвегія).

Про це повідомили організатори.

Ще отримали премію представники російської правозахисної організації “Меморіал” та правозахисник із Білорусі Олесь Біляцький.

У центрі зазначили, що вперше громадян України від імені української організації відзначили такою нагородою, хоча раніше лауреатами Нобеля ставали вихідці з нашої країни, люди, що вчилися чи працювали в Україні. Глава ЦГС Олександра Матвійчук підкреслила, що розцінює премію як визнання зусиль усього українського народу, який бореться проти режиму, який намагається зруйнувати мирний розвиток Європи.

“Ми пишаємося, що сьогодні вперше українська мова прозвучить на офіційній церемонії”. — сказала лауреатка. “Але права людини не виборюються раз і назавжди. Цінності сучасної цивілізації треба захищати”.

Олександра Матвійчук зазначила, що покоління після Другої світової війни почали сприймати права та свободи як даність. Також вона звернулася до громадян різних країн світу з закликом до солідарності.

“Ви не маєте бути українцями, щоб підтримати Україну. Достатньо бути просто людиною”, — сказала глава ЦГС.

Матвійчук закликала притягнути до відповідальності президента РФ Володимира Путіна, створивши міжнародний трибунал. Крім того, вона говорила про аналогічне стосовно президента Білорусі Олександра Лукашенка та інших воєнних злочинців. На її думку, “справедливість не має залежати від стійкості авторитарних режимів”.

“Ми досі дивимося на світ через призму Нюрнберзького трибуналу, де воєнних злочинців засудили, лише коли нацистський режим впав”, — наголосила вона. Зазначимо, що Олександра Матвійчук є правозахисницею та головою правління “Центру громадянських свобод”, який організував ініціативу “Євромайдан SOS”. Ще вона є членом ГО “Громадське телебачення”. Congratulations to our 2022 peace laureates – watch the very moment representatives for the laureates collected their Nobel Peace Prize medals and diplomas. pic.twitter.com/ajWruOWPN7 — The Nobel Prize (@NobelPrize) December 10, 2022 Правозахисну організацію “Меморіал”, яка стала найбільшою у Росії, було створено у 1989 році у Росії. Зокрема її засновником став лауреат Нобелівської премії миру Андрій Сахаров. Також Олесь Біляцький був одним з ініціаторів демократичного руху у Білорусі у 1980-х роках. Він заснував організацію “Вясна” (1996 рік) у відповідь на поправки до конституції. Згідно з ними президент отримав диктаторські повноваження, що спричинило масові демонстрації.