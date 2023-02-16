Про це інформує пресслужба Міністерства інфраструктури України.
Відтак цей добровільний фонд дозволить на час зупинення виконання польотів у повітряному просторі нашої країни забезпечити підтримку операційної діяльності національного провайдера аеронавігаційних послуг – “Украероруху” та закласти основи відновлення послуг у повоєнний період.
У відомстві зазначили, що така підтримка дозволить здійснити ефективні заходи задля функціонування української аеронавігаційної інфраструктури та підтримки компетентності фахівців операційного напрямку.
У Мінінфраструктури пояснили, що це необхідна передумова повернення до повноцінного надання послуг національним провайдером аеронавігаційних послуг України.
Нагадаємо, під час 58-го засідання Тимчасової ради Євроконтролю (РС) 24 листопада 2022 року країни-члени Євроконтролю підтримали створення Аеронавігаційного фонду солідарності для підтримки України.
Довідково. Украерорух – державне підприємство обслуговування повітряного руху України. Засноване 24 грудня 1992 року. Є головним постачальником аеронавігаційних послуг в Україні. Його діяльність регулює Міністерство інфраструктури України.
Основна місія підприємства полягає у забезпеченні якісного та безпечного аеронавігаційного обслуговування у повітряному просторі України та у повітряному просторі над відкритим морем, де відповідальність за обслуговування повітряного руху міжнародними договорами покладено на Україну, з урахуванням наявних та очікуваних потреб користувачів повітряного простору та умов діяльності на ринку послуг авіаційного транспорту в Україні та в Європейському регіоні.
“Украерорух” є основою національної аеронавігаційної системи та Об’єднаної цивільно-військової системи організації повітряного руху України (ОЦВС).
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