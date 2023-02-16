Сьогодні, 16 лютого, Україна отримала перший транш допомоги від Євроконтролю з Аеронавігаційного фонду солідарності для національного провайдера аеронавігаційних послуг "Украерорух".

Про це інформує пресслужба Міністерства інфраструктури України.

Відтак цей добровільний фонд дозволить на час зупинення виконання польотів у повітряному просторі нашої країни забезпечити підтримку операційної діяльності національного провайдера аеронавігаційних послуг – “Украероруху” та закласти основи відновлення послуг у повоєнний період.

У відомстві зазначили, що така підтримка дозволить здійснити ефективні заходи задля функціонування української аеронавігаційної інфраструктури та підтримки компетентності фахівців операційного напрямку.

У Мінінфраструктури пояснили, що це необхідна передумова повернення до повноцінного надання послуг національним провайдером аеронавігаційних послуг України.

Нагадаємо, під час 58-го засідання Тимчасової ради Євроконтролю (РС) 24 листопада 2022 року країни-члени Євроконтролю підтримали створення Аеронавігаційного фонду солідарності для підтримки України.

Довідково. Украерорух – державне підприємство обслуговування повітряного руху України. Засноване 24 грудня 1992 року. Є головним постачальником аеронавігаційних послуг в Україні. Його діяльність регулює Міністерство інфраструктури України.

Основна місія підприємства полягає у забезпеченні якісного та безпечного аеронавігаційного обслуговування у повітряному просторі України та у повітряному просторі над відкритим морем, де відповідальність за обслуговування повітряного руху міжнародними договорами покладено на Україну, з урахуванням наявних та очікуваних потреб користувачів повітряного простору та умов діяльності на ринку послуг авіаційного транспорту в Україні та в Європейському регіоні.

“Украерорух” є основою національної аеронавігаційної системи та Об’єднаної цивільно-військової системи організації повітряного руху України (ОЦВС).