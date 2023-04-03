31 березня Рада директорів Міжнародного валютного фонду затвердила нову чотирирічну програму розширеного фінансування для України з фінансуванням в розмірі 15,6 млрд доларів. 3 квітня до загального фонду державного бюджету України надійшов перший транш у розмірі 2,7 млрд доларів.

Про це повідомляє Урядовий портал.

Кошти отримані за новою чотирирічною програмою розширеного фінансування (Extended Fund Facility – EFF) для України, що в загальному розмірі складає 15,6 млрд дол. США.

“Сьогодні Україна отримала перший транш за новою програмою від МВФ. Завдяки наданим коштам ми спроможні й надалі зберігати економічну стабільність в Україні, а також забезпечувати пріоритетні видатки державного бюджету”, – поінформував міністр фінансів Сергій Марченко.

31 березня Рада директорів МВФ затвердила нову чотирирічну програму розширеного фінансування (Extended Fund Facility – EFF) для України з фінансуванням в розмірі 15,6 млрд доларів (11,6 млрд СПЗ).

Програма містить два етапи. На першому етапі, що запланований на 2023-24 роки, увага зосереджена на впровадженні надійного бюджету на 2023 рік та збільшенні мобілізації доходів, у тому числі шляхом уникнення заходів, які можуть зменшити податкові надходження. Під час першого етапу також передбачається зниження інфляції та утримання обмінного курсу, в тому числі за допомогою підтримки відповідних валютних резервів. Крім того, очікуються заходи щодо сприяння довгостроковій фінансовій стабільності, включно з підготовкою глибшої оцінки стану банківського сектору, а також продовженням сприяння незалежності НБУ.

Своєю чергою, уряд України зобов’язується підтримувати та продовжувати реформи щодо зміцнення системи управління та боротьби з корупцією, у тому числі шляхом внесення змін до законодавства.

Під час другого етапу програми буде зроблено фокус на реформах, які допоможуть максимально ефективно підтримувати післявоєнне відновлення та реконструкцію, а також допоможуть Україні імплементувати необхідні заходи на шляху до євроінтеграції. Довгострокове зростання економіки також є одним з пріоритетів другого етапу програми EFF.

За даними Мінфіну, планується, що під час другого етапу Україна повернеться до довоєнних меж політики, зокрема, до гнучкого обмінного курсу та таргетування інфляції. Водночас буде зосереджено увагу на впровадженні суттєвих структурних реформ у фіскальній політиці для стабілізації середньострокових надходжень шляхом впровадження стратегії національних доходів.

Отже, уряд України зобов’язується: зміцнювати політики, які підтримують фіскальну, зовнішню, цінову та фінансову стабільність. А також підтримувати економічне відновлення з одночасним покращенням управління та зміцненням інституцій задля сприяння довгостроковому зростанню на шляху післявоєнної відбудови України та її євроінтеграції.