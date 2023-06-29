Джерело: Міністерство фінансів України.
Відтак, Україна отримала 1,2 млрд доларів від Сполучених Штатів Америки та 15 млн доларів від Фінляндії.
Грантові кошти надані як частина п’ятого додаткового фінансування в межах проєкту “Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні” (PEACE in Ukraine). Метою проєкту є часткова компенсація видатків державного бюджету, зокрема соціальних та гуманітарних, що не пов’язані зі сферою безпеки і оборони.
Залучене грантове фінансування буде спрямовано на оплату праці працівників державних органів та педагогічних працівників, пенсійних виплат, а також виплати за окремими програмами державної соціальної допомоги (ВПО, особам з інвалідністю, малозабезпеченим сім’ям та виплати житлово-комунальних субсидій).
“Вдячний урядам США, Фінляндії та команді Світового банку за плідну співпрацю і вагому підтримку у частині забезпечення гуманітарних та соціальних видатків під час повномасштабної війни. Фінансування у формі грантів дозволяє не збільшувати боргове навантаження та сприяє фінансовій стабільності України”, – зазначив очільник Мінфіну Сергій Марченко.
Додамо, що зараз в Україні впроваджується спільний з Міжнародним банком реконструкції та розвитку (МБРР) та Міжнародною асоціацією розвитку (МАР) проєкт “Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні” на загальну суму 16,5 млрд доларів США та 1,4 млрд євро (позики МБРР, кредити МАР, гранти Цільового фонду багатьох донорів).
- З 24 лютого 2022 року Світовий банк мобілізував на підтримку України фінансові ресурси у розмірі 34 млрд доларів. Понад 22 млрд доларів з цієї суми вже надано Україні.
- До державного бюджету надійшли кошти від Світового банку у розмірі 63 млн євро, які будуть спрямовані на забезпечення оплати праці співробітників державних органів та педагогів.
- До 2027 року Європейський Союз покриє 45% всіх потреб щодо фінансування відновлення України.