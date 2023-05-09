До загального фонду державного бюджету України надійшло 189,32 млн євро фінансування від Світового банку.

Про це інформує пресслужба Міністерства фінансів України.

Ці кошти надано на пільгових умовах від Міжнародної асоціації розвитку (МАР). Зокрема, надані гроші буде спрямовано на часткове відшкодування видатків державного бюджету, здійснених для забезпечення оплати праці працівників державних органів та педагогічним працівникам за лютий 2023 року.

Зазначену позику надано в межах угоди про фінансування проєкту “Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні” між Україною та Міжнародною асоціацією розвитку (МАР).

Строк погашення кредиту від МАР – 10 років із 4-річним пільговим періодом.

“Вдячний команді Світового банку за підтримку фінансової стійкості України. Залучені кошти дозволять відшкодувати першочергові соціальні видатки держбюджету, зокрема, фінансування оплати праці працівників бюджетної сфери, а також надалі забезпечувати стійке державне управління в Україні”, – зазначив очільник Мінфіну Сергій Марченко.

Нагадаємо, що нещодавно до державного бюджету України надійшли грантові кошти у розмірі 1,25 млрд доларів від Сполучених Штатів Америки.

Фінансування надано через Цільовий фонд Світового банку у межах четвертого додаткового фінансування для проєкту “Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні” (PEACE).

За даними Мінфіну, від початку повномасштабного вторгнення РФ Україна отримала від Сполучених Штатів Америки близько 16,7 млрд доларів США у формі грантів.

Кошти від США буде спрямовано на забезпечення пенсійних виплат, окремих програм державної соціальної допомоги (виплати ВПО), зарплат працівникам охорони здоров’я та виплат співробітникам ДСНС.