Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.
Зазначається, що цю вакцину доставив Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) в рамках глобальної ініціативи COVAX.
Цю вакцину використовуватимуть для щеплення другою дозою тих, хто отримав першу дозу CoviShield/AstraZeneca та AstraZeneca-SKBio.
МОЗ планує щепити нею:
- медиків та інших працівників закладів охорони здоров’я;
- учасників Операції об’єднаних сил на Сході України;
- соціальних працівників;
- священнослужителів;
- співробітників МВС та СБУ;
- людей віком 65+;
- людей, які вакцинувались залишковими дозами, в тому числі громадські діячі.
“Усі, кого щепили першою дозою вакцини AstraZeneca, гарантовано отримають другу дозу цієї вакцини. Ми вдячні міжнародним партнерам за підтримку та співпрацю. Разом ми зможемо захистити якомога більше українців від коронавірусної хвороби”, – зазначив очільник МОЗ Віктор Ляшко.
Це вже четверте постачання COVID-вакцин від COVAX. Україна отримує їх безплатно.
Раніше Україна отримала інформацію від COVAX про постачання від 2,2 до 3,7 млн доз вакцин від Oxford/AstraZeneca у І–ІІ кварталі 2021 року. З них понад 367 тис. доз вакцини південнокорейського виробництва прибули у травні. Крім того, цю вакцину закуповують за державні кошти напряму у виробників.
Перші 500 тис. доз вакцини Covishield доставили з Індії в лютому 2021 року.
ДОВІДКА. Вакцина від Oxford/AstraZeneca – це вакцина на платформі вірусного вектора без здатності до реплікації. Як зазначають у МОЗ, для повної імунізації потрібні дві дози вакцини з інтервалом у 12 тижнів (за рекомендацією Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики).
Вакцина може зберігатися до шести місяців при температурі від +2 до +8 С.
- 24 лютого в Україні стартував процес вакцинації проти коронавірусу COVID-19. Перше щеплення препаратом Covishield зробили лікарю-реаніматологу з Черкас. Йдеться про вакцину під торговою маркою Covishield, що випускається в Індії за ліцензією британсько-шведської компанії AstraZeneca.
- Вакциною Covishield уже публічно вакцинувалися президент Володимир Зеленський, міністр охорони здоров’я України Максим Степанов, заступник міністра охорони здоров’я, головний санітарний лікар Віктор Ляшко.
- 19 березня Максим Степанов оголосив, що Україна перейшла до другого етапу вакцинації проти коронавірусу COVID-19. Згодом він визнав, що вакцинація проти коронавірусу COVID-19 в Україні відстає майже в два рази від плану.
- 13 квітня в Україні розпочалося щеплення вакциною проти коронавірусу CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac Biotech.
- 16 квітня до України доставлено першу партію вакцини проти коронавірусу COVID-19 розробки американської компанії Pfizer та німецької BioNTech. 18 квітня розпочалася вакцинація цим препаратом.
- 23 квітня в Україну доставили понад 367 тисяч доз вакцини AstraZeneca-SKBio. Її вирішили використати в основному для вакцинації людей віком 65+, а також для повторного щеплення тих, хто отримав першу дозу препарату Covishield.
- 30 квітня до України прибула друга партія вакцини проти коронавірусу CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac Biotech. 9 травня до України прибула чергова партія вакцини CoronaVac від компанії Sinovac Biotech (500 тисяч доз).
- В суботу, 29 травня, у Міжнародному виставковому центрі відкрився перший в Києві центр вакцинації проти коронавірусу. Аналогічний центр сьогодні відкрили і у Львові на базі стадіону “Арена Львів”.