У середу, 3 червня, Україна отримала ще 705 600 доз вакцини AstraZeneca проти COVID-19.

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

Зазначається, що цю вакцину доставив Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) в рамках глобальної ініціативи COVAX.

Цю вакцину використовуватимуть для щеплення другою дозою тих, хто отримав першу дозу CoviShield/AstraZeneca та AstraZeneca-SKBio.

МОЗ планує щепити нею:

медиків та інших працівників закладів охорони здоров’я;

учасників Операції об’єднаних сил на Сході України;

соціальних працівників;

священнослужителів;

співробітників МВС та СБУ;

людей віком 65+;

людей, які вакцинувались залишковими дозами, в тому числі громадські діячі.

“Усі, кого щепили першою дозою вакцини AstraZeneca, гарантовано отримають другу дозу цієї вакцини. Ми вдячні міжнародним партнерам за підтримку та співпрацю. Разом ми зможемо захистити якомога більше українців від коронавірусної хвороби”, – зазначив очільник МОЗ Віктор Ляшко.

Це вже четверте постачання COVID-вакцин від COVAX. Україна отримує їх безплатно.

Раніше Україна отримала інформацію від COVAX про постачання від 2,2 до 3,7 млн доз вакцин від Oxford/AstraZeneca у І–ІІ кварталі 2021 року. З них понад 367 тис. доз вакцини південнокорейського виробництва прибули у травні. Крім того, цю вакцину закуповують за державні кошти напряму у виробників.

Перші 500 тис. доз вакцини Covishield доставили з Індії в лютому 2021 року.

ДОВІДКА. Вакцина від Oxford/AstraZeneca – це вакцина на платформі вірусного вектора без здатності до реплікації. Як зазначають у МОЗ, для повної імунізації потрібні дві дози вакцини з інтервалом у 12 тижнів (за рекомендацією Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики).

Вакцина може зберігатися до шести місяців при температурі від +2 до +8 С.