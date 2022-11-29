Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков у Twitter.
За його словами, це вже четверта передана РСЗВ.
“В Україну прибув 4-й брат з родини “Довгої руки” – LRU з Франції! Українська армія тепер – ще потужніша у стримуванні та знищенні ворога”, — написав він.
Міністр підкреслив, що військова допомога Україні є видимим результатом дружби між президентами Володимиром Зеленським і Емманюелем Макроном.
Також Олексій Резніков подякував колезі Себастьєну Лекорню, уряду та народу Франції за підтримку України.
Зазначимо, що LRU (Lance Roquette Unitaire) є французькою модернізацією американської РСЗВ M270. Ще існує німецький варіант MARS II (Mittleres Artillerieraketensystem) і італійський – MLRS-I (MLRS Improved).
LRU M270 називають модернізованим аналогом HIMARS на гусеничній платформі.
- Україна та Франція підписали угоду про надання Україні кредиту обсягом до 100 мільйонів євро від Французького агентства розвитку, кошти спрямують на фінансування першочергових видатків.
- Франція передала Україні зенітно-ракетні комплекси Crotale. Країна надала дві батареї ЗРК та ще дві ракетні системи залпового вогню.