За 2021 рік до бюджету України надійшли 244 млн грн туристичного збору. Показник на 86,8% перевищує надходження 2020 року, що становить 130,6 млн грн, а також на 20% вище за аналогічний показник 2019 року – тоді до бюджету надійшло 196 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба Державного агентства з розвитку туризму.

До першої п’ятірки регіонів зі сплати туристичного збору увійшли місто Київ та чотири області.

Столиця поповнила бюджет на 68 млн грн, Одеська область заробила 26,8 млн грн, третє місце посіла Львівська область – 23 млн грн, четверте – Київська з 15,3 млн грн. На п’ятому місці – Закарпатська область, котра заробила 11,7 млн грн, що вдвічі більше проти 2020 року при 5,6 млн грн туристичного збору.

Своєю чергою, голова ДАРТ Мар’яна Олеськів зазначила, що туристичний збір є важливим індикатором розвитку туристичної галузі України.

“Вірю, цього року Верховна Рада ухвалить Закон “Про туризм”, що встановить системні принципи у роботі туристичної галузі. Законопроєкт стосується і туристичного збору, яким мають бути наповнені цільові туристичні фонди громад. Кошти повинні використовуватись виключно для реалізації стратегії розвитку туризму”, – зауважила Олеськів.

Із загальної суми туристичного збору 154 млн грн сплачено юридичними особами та ще 90 млн – ФОПами.

Зазначається, що найуспішнішими виявилися літні та осінні місяці. Влітку заробили 35% загального річного туристичного збору, а восени – 40%.

Наголошується, що кількість іноземців, котрі відвідали Україну у 2021 році зросла на 26,3% проти 2020 року та становить майже 4,271 млн осіб. У 2021 році кордон перетнуло 14,7 млн українців.