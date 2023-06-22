Джерело: Міністерство фінансів України.
Загальний обсяг фінансування за програмою МФД сягає 18 млрд євро.
У такий спосіб, у 2023 році до державного бюджету України надійшло вже 9 млрд євро пільгових коштів від ЄС.
Кошти надаються Україні на безпрецедентно пільгових умовах й спрямовуються на фінансування пріоритетних видатків держбюджету.
Наступні транші в межах масштабної програми МФД будуть надходити до держбюджету протягом 2023 року з урахуванням виконання Україною узгоджених сторонами умов.
Нагадаємо, що 20 червня Європейська Комісія запропонувала створити спеціальний інструмент фінансування в обсязі близько 50 млрд євро, який забезпечить послідовну, передбачувану підтримку України на період 2024 – 2027 років.
“Фінансова допомога ЄС для України є безпрецедентною. Надзвичайно вдячний колегам за всебічну підтримку від початку повномасштабного вторгнення РФ, а також за своєчасне і ритмічне надання коштів, що дозволяє зберігати макрофінансову стабільність”, – зазначив очільник Мінфіну Сергій Марченко.
- Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль та керуюча директорка Світового банку з питань операційної діяльності Анна Б’єрде підписали угоду про залучення додаткового кредитного фінансування у сумі 500 млн доларів під гарантію Великої Британії у межах конференції з відновлення України в Лондоні.
- До державного бюджету надійшли кошти від Світового банку у розмірі 63 млн євро, які будуть спрямовані на забезпечення оплати праці співробітників державних органів та педагогів.
- До 2027 року Європейський Союз покриє 45% всіх потреб щодо фінансування відновлення України.