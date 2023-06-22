Сьогодні, 22 червня, Україна отримала п’ятий транш у розмірі 1,5 млрд євро в межах масштабної макрофінансової допомоги (МФД) на 2023 рік.

Джерело: Міністерство фінансів України.

Загальний обсяг фінансування за програмою МФД сягає 18 млрд євро.

У такий спосіб, у 2023 році до державного бюджету України надійшло вже 9 млрд євро пільгових коштів від ЄС.

Кошти надаються Україні на безпрецедентно пільгових умовах й спрямовуються на фінансування пріоритетних видатків держбюджету.

Наступні транші в межах масштабної програми МФД будуть надходити до держбюджету протягом 2023 року з урахуванням виконання Україною узгоджених сторонами умов.

Нагадаємо, що 20 червня Європейська Комісія запропонувала створити спеціальний інструмент фінансування в обсязі близько 50 млрд євро, який забезпечить послідовну, передбачувану підтримку України на період 2024 – 2027 років.

“Фінансова допомога ЄС для України є безпрецедентною. Надзвичайно вдячний колегам за всебічну підтримку від початку повномасштабного вторгнення РФ, а також за своєчасне і ритмічне надання коштів, що дозволяє зберігати макрофінансову стабільність”, – зазначив очільник Мінфіну Сергій Марченко.