Про це повідомило Міністерство цифрової трансформації України.

Станції використовують для відновлення зв’язку у Харківській області. Частину терміналів отримали мобільні оператори та інтернет-провайдери.

Надалі буде можливо оперативно відновити роботу. Зазначимо, що відбудова телеком-інфраструктури потребує від кількох тижнів до місяців.

Завдяки Starlink в Ізюмі, Балаклії, Куп’янську та ще 9 звільнених містах місцеві жителі отримали доступ до зв’язку. Зокрема стали працювати три точки WI-FI в Ізюмі і одна в селі Діброва.

Інші станції передано місцевій владі, що надає можливість не сповільнювати процес відбудови. Тепер 24 міські та сільські ради координують відновлення територій, працюють з гуманітарними організаціями, комунальними службами, “Укрпоштою” та обласною владою.