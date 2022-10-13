Про це повідомило Міністерство цифрової трансформації України.
Станції використовують для відновлення зв’язку у Харківській області. Частину терміналів отримали мобільні оператори та інтернет-провайдери.
Надалі буде можливо оперативно відновити роботу. Зазначимо, що відбудова телеком-інфраструктури потребує від кількох тижнів до місяців.
Завдяки Starlink в Ізюмі, Балаклії, Куп’янську та ще 9 звільнених містах місцеві жителі отримали доступ до зв’язку. Зокрема стали працювати три точки WI-FI в Ізюмі і одна в селі Діброва.
Інші станції передано місцевій владі, що надає можливість не сповільнювати процес відбудови. Тепер 24 міські та сільські ради координують відновлення територій, працюють з гуманітарними організаціями, комунальними службами, “Укрпоштою” та обласною владою.
“Дякуємо Уряду Польщі за постійну підтримку та допомогу з терміналами Starlink для України”, — резюмували у повідомленні.
- У ЗМІ шириться звістка про те, що Ілон Маск нібито особисто відхилив прохання України розширити послуги супутникового інтернету Starlink до Криму, оскільки генеральний директор SpaceX побоювався, що спроба повернути півострів у російських військ може призвести до ядерної війни.
- Для українців зменшено вартість місячної абонплати за користуванням супутниковим інтернетом Starlink. SpaceX Ілона Маска зменшила ціну майже вдвічі.
- Наприкінці серпня Україні передали іще 5 тисяч терміналів для супутникового інтернету Starlink. Їх профінансувала Польща.