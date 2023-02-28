Україні надали 10 тисяч доз вакцини Jynneos проти мавпячої віспи. Безоплатне щеплення зможуть дістати люди, які належать до груп ризику.

Про це повідомляє пресслужба МОЗ у Facebook.

Зазначається, що Україна отримала вакцину як гуманітарну допомогу в межах програми ЄС з охорони здоровʼя EU4Health.

Вакцина буде розподілена та розвезена Міністерством охорони здоров’я до регіонів відповідно до зібраної потреби. Водночас вакцинація людей, які належать до груп ризику, здійснюватиметься безоплатно.

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Як розповіли у МОЗ Jynneos — це жива атенуйована вакцина проти натуральної віспи та віспи мавп, розроблена виробником Bavarian Nordic.

“Вакцина призначена для людей віком від 18 років, які мають високий ризик зараження натуральною віспою або віспою мавп. Повний курс вакцинації проти віспи мавп складається із двох доз з інтервалом у 28 днів”, — йдеться в повідомленні.

Людям, які раніше отримали вакцину проти натуральної віспи, потрібно вакцинуватися лише, якщо з часу щеплення минуло більше ніж 10 років, зауважили в міністерстві.

Також вакцинація проти віспи мавп рекомендована медичним працівникам, які належать до групи ризику зараження віспою мавп та людям, які належать до групи високого ризику інфікування.