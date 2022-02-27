Про це повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ.
“Від наших західних партнерів для авіації Повітряних Сил Збройних Сил України надійшла велика партія ракет класу “повітря-повітря”. Вони уже під крилами наших винищувачів. Слава Україні! Героям Слава!”, – йдеться у повідомленні.
Як запевняють українські льотчики, що на всіх окупантів вистачить.
Генштаб ЗСУ дякує союзникам України за потужну підтримку українського війська.
- Нагадаємо, заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила про орієнтовні втрати загарбника станом на 27 лютого. Армія РФ продовжує зазнавати великих втрат особового складу та техніки.
- Станом на ніч 27 лютого чисельність резервістів територіальної оборони Збройних сил України досягла 37 тисяч.
- Українським військам вдалось сповільнити просування російських військ, водночас американські чиновники попередили Київ про “довгу боротьбу”, через те, що росіяни атакували стратегічні об’єкти по всій країні.
- Раніше повідомлялось, що протягом цієї доби окупанти втратили три СУ-30 СМ, 11 гелікоптерів, два ІЛ-76МД, колону техніки та ешелон з пальним – і це лише здобутки Командування Повітряних Сил ЗСУ.