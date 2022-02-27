“Від наших західних партнерів для авіації Повітряних Сил Збройних Сил України надійшла велика партія ракет класу “повітря-повітря”. Вони уже під крилами наших винищувачів. Слава Україні! Героям Слава!”, – йдеться у повідомленні.

Як запевняють українські льотчики, що на всіх окупантів вистачить.

Генштаб ЗСУ дякує союзникам України за потужну підтримку українського війська.